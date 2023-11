Les travailleurs syndiqués de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI) ont voté en faveur d’un nouveau contrat de quatre ans avec la société d’État, mettant ainsi fin à une grève qui a duré plus de deux mois.

Le nouveau contrat prévoit des augmentations de salaire d’au moins 13 % sur quatre ans, selon un communiqué de presse publié mercredi soir par le Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (MGEU).

Je pense qu’ils sont sortis du tunnel et j’ai maintenant l’impression qu’ils ont probablement une montagne à gravir , a déclaré le président du MGEU , Kyle Ross, lors d’une entrevue avec CBC . Il y a tellement de travail en retard qu’ils vont être très occupés pendant un certain temps.

L’accord prévoit également une prime à la signature forfaitaire unique de 1800 dollars pour les employés à temps plein, qui sera calculée au prorata pour les employés à temps partiel, selon le syndicat.

Les travailleurs, qui étaient en grève depuis le 28 août, recevront également deux semaines de salaire pour tenir compte de l’arrêt des négociations entre les élections provinciales du 3 octobre et l’assermentation du nouveau gouvernement.

Réouverture dès vendredi

MPI a ajouté dans un communiqué de presse mercredi que tous les centres de services et d’indemnisation de la province, y compris le centre des dommages matériels et le centre de contact, rouvriront à 13 h vendredi et resteront ouverts jusqu’à 16 h 30.

Ouvrir en mode plein écran Les travailleurs syndiqués de la Société d'assurance publique du Manitoba étaient en grève depuis le 28 août. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Le communiqué ajoute que les rendez-vous prévus à partir de 13 h seront maintenus et que les personnes dont les rendez-vous ont été annulés seront contactées pour les reporter.

On craint que [les employés] soient confrontés à un grand nombre de Manitobains en colère lorsqu’ils reprendront le travail , a déclaré M. Ross.

J’espère que les Manitobains reconnaîtront qu’ils se sont battus pour être traités équitablement.

De bonnes augmentations

Le MGEU a annoncé mardi soir qu’il avait conclu un accord de principe avec l’assureur public, un jour après avoir rejeté une offre de la société d’État qui prévoyait des augmentations de salaire de 12,2 % sur quatre ans.

L’accord prévoit une augmentation de 3 % pour 2022 et 2023. Les travailleurs recevront une augmentation générale de 2,9 % avec une augmentation supplémentaire de 0,5 % en 2024 et une augmentation générale de 2,8 % avec une augmentation de 0,5 % en 2025, selon le communiqué du syndicat publié mercredi.

Ce sont de bonnes augmentations de salaire pour des gens qui le méritent.

Je tiens tout particulièrement à remercier les travailleurs qui ont passé des semaines sur la ligne de piquetage, manifestant pour leur droit à un accord équitable , a déclaré Matt Wiebe lors d’une conférence de presse mercredi.

2:06 Des membres du Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU), ont manifesté à Winnipeg mercredi. Photo : Radio-Canada / Brittany Greenslade

En outre, la plupart des travailleurs bénéficieront d’une augmentation de salaire supplémentaire de 3,5 % sur la durée du contrat, grâce à un nouvel échelon maximum pour chaque catégorie salariale, selon le communiqué du MGEU .

Son président a expliqué que cet échelon supplémentaire élargira l’échelle salariale à six échelons que les employés de MPI franchissent au fil de leur carrière. Actuellement, un employé qui se trouve au sixième échelon de l’échelle salariale est plafonné , a-t-il souligné.

Une tournure inattendue

MPI avait déjà présenté ce qu’elle qualifiait d’offre finale quelques jours avant les élections provinciales. Cependant, les deux parties ont continué à négocier, après que le nouveau gouvernement néo-démocrate a remplacé la plupart des membres du conseil d’administration de MPI et donné le mandat à la société d’État de résoudre le conflit de travail sans recourir à l’arbitrage.

Le ministre Wiebe a ajouté que le nouvel accord donne vraiment le ton et que le NPD du Manitoba est prêt à œuvrer avec les travailleurs du Manitoba pour conclure des accords équitables et s’assurer qu’ils se sentent écoutés .

La relation entre le précédent gouvernement et ses employés était conflictuelle. Nous voulons maintenant dire aux travailleurs que nous sommes prêts à nous asseoir avec eux et à nous assurer qu’ils obtiennent des salaires équitables.

La nouvelle convention collective couvre la période du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2026, a indiqué le MGEU .

Avec les informations de Brittany Greenslade et de Gavin Axelrod