À Moncton, une nouvelle garderie sans but lucratif réclame plus de places subventionnées

Le comité de démarrage de la garderie McLaughlin à la nouvelle école Claudette-Bradshaw à Moncton, au Nouveau-Brunswick, veut exercer une pression sur le gouvernement provincial pour qu'il augmente le nombre de places subventionnées dans cet établissement communautaire sans but lucratif.

Il s’agit de places pour les enfants âgés de moins de 5 ans et qui peuvent être subventionnées, précise le président du comité de démarrage, Conrad Melanson, au cours d’une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

On a un total de 121 places à la garderie, mais seulement 15 places vont être hautement subventionnées.

Conrad Melanson explique que les 15 places subventionnées sont réparties ainsi :

Trois places sur 12 pour les enfants de 0 à 14 mois;

Six places sur 12 pour les enfants de 15 à 24 mois;

Six places sur 32 pour les enfants de 3 ans.

Aucune place n’est subventionnée sur les 25 prévues dans la garderie McLaughlin pour les enfants de 2 ans ni sur les 40 prévues pour ceux de 4 ans.

On demande au gouvernement de changer le statut pour que 106 places deviennent désignées , affirme Conrad Melanson.

Il y a un grand besoin pour plus de places subventionnées dans la région en général, ajoute M. Melanson.

Ouvrir en mode plein écran La garderie McLaughlin, ci-dessus, peut accueillir des bébés. Photo : Facebook/Garderie McLaughlin

Je pense que le gouvernement est au courant du besoin. Il essaie d’estimer le nombre de personnes sur les listes d’attente. Chez nous, on n’a pas vraiment encore commencé à établir la liste d’attente, mais de 0 à 2 ans j’imagine que ça va être très grand , conclut Conrad Melanson.

Le comité va donner une conférence de presse jeudi après-midi, et ce, à la demande des parents, selon M. Melanson.

On a décidé d’appeler les journalistes cet après-midi pour dévoiler le montant que ça va coûter pour les places qui ne sont pas désignées, et je pense que ça va faire réagir des gens parce qu’on a de la place pour avoir plus de places désignées , explique Conrad Melanson.

