Pénurie de 5000 travailleurs dans le secteur des mines en Saskatchewan d’ici 2030

La Saskatchewan sera confrontée à une pénurie de 5000 travailleurs dans le domaine des mines d’ici 2030, selon un rapport de la firme Deloitte.

Pour répondre à cette pénurie anticipée, la province et les compagnies minières devront unir leurs efforts pour recruter, former et retenir davantage de travailleurs dans ce secteur.

Le potentiel économique de la province en dépend, selon le gestionnaire en matière d'énergie de la firme Deloitte, Andrew Swart.

Les offres d’emploi dans le secteur minier ont augmenté de plus de 130 % durant les quatre dernières années. Si ces emplois ne sont pas pourvus, les entreprises ne sont pas en mesure de fonctionner à plein rendement, ce qui vient limiter le potentiel économique de la Saskatchewan.

La Saskatchewan est l’un des territoires ou provinces minières les plus importants dans le monde , indique Andrew Swart.

Le responsable de la stratégie de main-d’œuvre à la firme Deloitte, Stephen Harrington, conclut que la pénurie de travailleurs qualifiés est l’enjeu majeur pour l’industrie minière dans la province.

Le recrutement, un défi

Certains facteurs peuvent expliquer l’amplitude de cette pénurie anticipée. Stephen Harrington soutient que les jeunes pourraient faire carrière dans l’industrie minière, mais très peu d'entre eux montrent un intérêt.

Selon lui, 11 % des jeunes travailleurs questionnés ont dit qu’ils accepteraient un emploi dans ce domaine. Des inquiétudes quant à la sécurité et aux effets de l’industrie sur l’environnement ont été soulevées.

M. Harrington précise que ce faible intérêt peut être renversé si les entreprises, la province et les établissements d’enseignement font un meilleur travail pour promouvoir l’industrie, notamment en accommodant les jeunes travailleurs selon leurs besoins.

Une des solutions est de faire réaliser aux personnes qu’il s’agit d’occasions. Nous devons aussi nous assurer de mettre en place des façons de faire pour que les candidats acquièrent rapidement les bonnes compétences , précise Stephen Harrington.

Puisque certaines exploitations minières sont installées sur des territoires autochtones, le président-directeur général de Kitsaki Management, Ron Hayggen, croit que les compagnies doivent favoriser la coopération plutôt que de compétitionner pour attirer les travailleurs.

Tout le monde cherche au sein du même bassin de travailleurs. Comment les trouver? C’est presque impossible , déclare Ron Hayggen.

Il indique que Kitsaki Management aide ses propres membres à obtenir la formation nécessaire et mise sur certains partenariats avec des entreprises du secteur de l’uranium. Mais selon lui, il faut pousser les efforts davantage.

