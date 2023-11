Hausse importante du budget du SPGS réclamée, mais aussi contestée

La Commission des Services policiers du Grand Sudbury a approuvé mercredi une proposition de hausse de son budget de 14,3 % sur deux ans. Une proposition qui sera envoyée au conseil municipal pour un vote plus tard cette année.

L'augmentation réclamée est inférieure à une autre proposition de 17,6 % discutée lors de la réunion du 25 octobre dernier.

Toutefois, elle représente plus du triple du montant envisagé par le conseil municipal, qui devra approuver cette proposition pour l’inclure dans son budget annuel.

L'an dernier, le Conseil municipal du Grand Sudbury avait établi comme cible une augmentation maximale de moins de quatre pour cent pour ses services policiers.

Si le budget est approuvé par le conseil municipal de Sudbury, le SPGS aura un budget de fonctionnement et d'immobilisations de 78,6 millions de dollars en 2024 et de 83,5 millions de dollars en 2025.

Le SPGS va utiliser ces nouvelles ressources pour embaucher du personnel spécialisé, comme un stratège en équité et en diversité, un spécialiste du traitement des preuves numériques et deux spécialistes judiciaires.

Le service de police espère également recruter six policiers supplémentaires pour ses unités d'enquête sur les drogues et sur les agressions sexuelles.

Ces nouveaux employés vont rejoindre les 14 policiers supplémentaires dont l’embauche a été autorisée par le conseil municipal plus tôt cette année.

Lors des deux rencontres organisées pour tenter de réduire leurs demandes budgétaires, la commission a notamment proposé une réduction de 500 000 $ de sa contribution annuelle de 2,6 millions de dollars à un fonds immobilier.

Cet argent serait éventuellement utilisé pour construire le nouveau quartier général de la police.

D'autres mesures comprenaient la réduction des heures supplémentaires budgétisées d'un peu moins de 400 000 $ et le report des processus de recrutement du personnel au moins jusqu'à la mi-2024.

Al Sizer, président du conseil d'administration du SPGS et conseiller municipal du quartier 8, estime que l'augmentation du budget est nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté.

Les habitants de Sudbury demandent une plus grande présence policière. Ils veulent plus de voitures de police dans leur secteur et une réponse plus rapide aux problèmes qu'ils rencontrent.