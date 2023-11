Les joueurs de crosse en N.-É. espèrent que l’inclusion olympique stimulera le sport

Un joueur de crosse professionnel d'Halifax espère que ce sport se développera en Nouvelle-Écosse après l'annonce le mois dernier de son ajout aux Jeux olympiques d'été de 2028 à Los Angeles.

L'attaquant des Thunderbirds d'Halifax, Clarke Petterson, croit que ce moment historique pourrait jeter des bases plus solides pour le sport en Atlantique.

Je pense que dès que ç’a été annoncé, c'est devenu en quelque sorte l'objectif de tout joueur de crosse , dit-il.

Clarke Petterson a 26 ans et il est originaire de l'Ontario. Il a été repêché par les Thunderbirds en 2020 et a représenté le Canada l'été dernier aux championnats du monde à San Diego. Il pense désormais à 2028.

Est-ce que je vais toujours jouer dans la fleur de l'âge ? Est-ce réaliste ? Qui sait , se demande-t-il. Pourquoi ne pas fixer cet objectif et faire tout ce ce qui est possible pour l'atteindre!

Les sports supplémentaires ajoutés aux Jeux de 2028 par le Comité international olympique (CIO) sont le baseball, le cricket, le flag-football et le squash.

Histoire du sport

La crosse a été jouée pour la première fois aux Jeux olympiques de 1904 à Saint-Louis, puis à Londres en 1908. Le sport a aussi été en démonstration à Amsterdam en 1928, à Los Angeles en 1932 et à Londres en 1948.

Mais c'est un sport qui se joue depuis des siècles. Il était à l'origine pratiqué par la Confédération Haudenosaunee, un groupe autochtone du nord de l'État de New York et du Canada qui comprend les Mohawks, les Sénèques, les Oneidas, les Cayugas, les Onondaga et les Tuscarora.

Bien que les Haudenosaunee aient des équipes pour les championnats du monde, elles ne sont pas reconnues par le Comité international olympique.

Cody Jamieson, le capitaine des Thunderbirds et des Mohawks des Six Nations de l'Ontario, espère que cela changera.

C'est encore un travail en cours là-bas, nous essayons toujours d'être admis par le CIO , indique-t-il. Je suis optimiste et je pense qu'il existe un moyen d'être inclus.

Pour être reconnu comme sport olympique, un nouveau format appelé six a été adopté pour utiliser moins de joueurs. Le format mélange les concepts de la crosse en enclos à six joueurs, qui est plus proche du hockey, et de la crosse sur gazon à 10 joueurs, qui présente des similitudes avec le football.

C'était toujours décourageant de voir d'autres sports participer aux Jeux olympiques alors que la crosse n’y était pas , confie Cody Jamieson. Je pense que la crosse est à égalité avec tous les autres sports olympiques.

Donna Goguen, directrice générale de Crosse Nouvelle-Écosse, croit que le nouveau format est une excellente occasion de faire découvrir ce sport aux gens.

Elle compare le format à six au rugby, devenu sport olympique en 2016 à Rio. Alors que le rugby se joue traditionnellement à 15 joueurs, le rugby à sept, rapide, qui compte moins de joueurs, a été adopté pour les Jeux olympiques.

Elle est persuadée que la nouvelle encouragera les jeunes et les parents à s’intéresser à la crosse.

La passion pour la crosse est quelque chose que je trouve très différent des autres sports , dit-elle. Nous allons faire face à une forte croissance au cours des cinq prochaines années.

Avec les informations de Tehosterihens Deer de CBC