Une suite de collisions a rendu inopérants en même temps les feux de circulation de quatre intersections particulièrement achalandées de Trois-Rivières. En raison des délais pour obtenir les pièces de rechange, la Ville ne peut dire quand ils seront remis en fonction.

L’intersection des boulevards des Forges et des Chenaux compte en tout 19 voies. Depuis le 24 octobre, seuls des panneaux d’arrêt obligatoire y régularisent le passage. C’est un camion qui a percuté un des poteaux de lumière sur lequel était fixée la boîte de contrôle électronique de toute l’intersection.

Des panneaux d'arrêt obligatoire régularisent le passage au croisement de la rue Des Forges et des Chenaux. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Fortier

Même scénario au coin des rues de la Vérendrye et Bellefeuille, un poteau y a été fauché. Il est question non pas seulement de jours, mais de semaines avant la remise en fonction. La Ville ne tient pas en inventaire tous les éléments constituants d’un système de feux. Elle doit ainsi effectuer la commande de chacune des composantes.

Un feu de circulation a été fauché à l'intersection de la Vérendrye et Bellefeuille. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Fortier

À l’angle de la rue Saint-Maurice et de la rue Albert-Beaumier, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, les circonstances de l’interruption des feux sont dues à de multiples événements. Un véhicule a fauché le poteau central et un camion a abattu le poteau de l’autre côté. Une série d’événements qui a causé une sévère collision entre deux véhicules.

Plusieurs événements ont eu raison des feux à l'intersection de la rue Saint-Maurice et de la rue Albert-Beaumier. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Fortier

La série noire des feux de circulation s’est poursuivie mercredi matin à l’angle de la rue de Foye et de la rue Laviolette. Un panneau a été arraché par un camion de 53 pieds. Il faudra compter jusqu’à deux mois pour le remplacer.

La patience est de mise

La Ville de Trois-Rivières n’a jamais vu pareille chose et parle de malheureuses coïncidences. Il semble qu’il y a une tendance que les gens foncent dans les poteaux de circulation puis, malheureusement, quand il y a autant d’accidents consécutifs, et bien la Ville ne tient pas en stock l’ensemble des pièces qui sont nécessaires. Donc ça prend un certain moment pour être capable de réparer tout ça , dit Mikaël Morrissette, porte-parole de la Ville.

Les feux qui ne fonctionnent pas sont le sujet de conversation numéro un au comptoir du dépanneur Beau-Soir, au coin des Forges et des Chenaux en raison de sa dangerosité surtout pour les piétons qu’on oublie souvent malheureusement, mentionne le propriétaire, Anthony Bouchard. En fait, traverser sans lumières, ça devient très difficile, puis il y a un risque de danger de collision aussi. Nous, en tout cas, c’est ça qu’on remarque le plus, surtout que les clients s’en plaignent aussi.

Sur des Forges, aux heures de pointe, le directeur de la pharmacie Jean Coutu, Patrick Maréchal, parle d’embouteillages monstres causés par les simples arrêts obligatoires.

Ça fait que ça crée un bouchon épouvantable. Normalement, la lumière est quand même assez longue. Ça fait que ça passe rapidement mais là, avec le stop, c’est fou.

Non seulement la Ville doit attendre les pièces défectueuses, mais en plus un plan de travail doit être soumis et approuvé par un ingénieur de Transports Québec avant que les réparations puissent être entamées.