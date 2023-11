Immigration francophone : les nouvelles cibles d’Ottawa jugées insuffisantes

Le ministre de l'Immigration, Marc Miller, a annoncé mercredi une hausse de ses cibles pour l’immigration de francophones à l’extérieur du Québec.

Ottawa cible un taux de 6 % pour 2024 dans cette catégorie de nouveaux arrivants, selon M. Miller. Il estime que c’est réaliste.

Moi, mon défi, ce n’est pas de fixer des cibles irréalistes [...] puis tomber dans le moule des politiciens qui laissent toujours tomber quelqu’un, mais de faire quelque chose de réaliste, 6 %, donner un coup de barre à mon ministère, les forcer à dépasser leur façon de penser , affirme le ministre Miller.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, a affirmé que le gouvernement souhaitait mieux se coordonner avec les diverses industries pour encadrer l'arrivée de nouveaux résidents permanents. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

L'objectif pourrait augmenter à 7 % en 2025, puis à 8 % en 2026.

Déception chez les intervenants

C'est trop peu et c’est décevant, selon la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, qui demandait un taux deux fois plus élevé dès 2024 pour remettre la francophonie canadienne sur le chemin de la croissance démographique.

Nous, ça fait plusieurs années qu’on travaille très fort pour augmenter les cibles pour justement stopper le déclin démographique des communautés francophones et acadiennes. Avec les cibles de 6 %, ça va continuer à contribuer au déclin , explique la présidente de la FCFA , Liane Roy.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de la FCFA, Liane Roy, juge que les nouvelles cibles d'Ottawa en matière d'immigration de francophones à l'extérieur du Québec sont insuffisantes. Photo : Radio-Canada

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) partage son avis.

Pour nous, ici en Nouvelle-Écosse, ça prend 12 % pour maintenir et peut-être faire un peu de rattrapage, mais très peu. Vraiment, on aurait besoin de 20 %. Alors, quand le gouvernement fédéral propose 6 %, 7 %, 8 %, on recule , affirme Jules Chiasson, directeur général de la FANE .

Ouvrir en mode plein écran Jules Chiasson, directeur général de la FANE, estime qu'une cible de 20 % pour l'immigration de francophones en Nouvelle-Écosse serait plus appropriée. Photo : Radio-Canada

La cible de 4,4 % pour l’immigration des francophones à l’extérieur du Québec a été atteinte pour la première fois en 2022. Elle avait été fixé à ce niveau en 2003.

Avec les renseignements de Margaud Castadère, Hugo Prévost et Daniel Thibeault