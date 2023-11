Projet Lansdowne 2.0 : ce qu’il faut savoir

Les conseillers municipaux d'Ottawa se préparent à de longues réunions sur Lansdowne 2.0, un plan repensé visant à sauver le site de divertissement urbain.

Accueillant des équipes sportives, des restaurants, des festivals de musique et un marché de producteurs, le parc Lansdowne a eu du mal à rapporter de l’argent à la Ville d’Ottawa et à l'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG).

Le partenariat public-privé s’efforce désormais d'obtenir le soutien du conseil pour une nouvelle refonte. Mais si l’on en croit les 72 délégations publiques qui se sont inscrites, en date de mardi matin, pour s’exprimer sur le sujet, le public n’est pas convaincu.

L’emplacement a été sujet à des controverses au cours de son histoire, notamment des audits, une tentative ratée de contestation devant la Cour suprême et des infrastructures en ruine.

Voici ce que vous devez savoir pour être bien au fait du dossier.

Ouvrir en mode plein écran Le Rouge et Noir d'Ottawa demeure un élément clé du parc Lansdowne. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

L'essentiel

Avant le réaménagement, le parc Lansdowne n’était qu’un stationnement fermé. Le projet de réaménagement était un projet à fournisseur unique, provenant directement de l’ OSEG , ce qui a conduit à une contestation judiciaire infructueuse.

OSEG loue des terrains et les installations de la Ville, à l’exclusion du bâtiment d’horticulture et du pavillon Aberdeen, pour 1 $ par année. La Ville demeure propriétaire du centre civique, du stade, des espaces commerciaux et du stationnement.

Le partenariat de la Ville comprend quatre sources de revenus, qui proviennent du Rouge et Noir d’Ottawa, des 67 d’Ottawa, de la Place TD ainsi que des magasins et restaurants qui louent un espace commercial.

Ouvrir en mode plein écran Les événements communautaires organisés au pavillon Aberdeen et à l'édifice de l'horticulture sont entièrement gérés par la Ville, mais la construction de Lansdowne 2.0 pourrait les perturber. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Tous les revenus générés par le partenariat sont distribués à l’aide d’un système financier fermé et complexe, dans lequel l’ OSEG est remboursé de ses dépenses avant que la Ville n’obtienne un retour sur son investissement.

Aucune somme d’argent n’a jamais été versée.

Lorsque les difficultés financières de l’accord ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19, le conseil municipal a voté la prolongation du partenariat pour une durée de 10 ans.

Ouvrir en mode plein écran Une nouvelle place à l’extérieur du pavillon Aberdeen est également prévue. (Photo d'archives) Photo : Ville d'Ottawa

Ce qui a changé

L’ OSEG a présenté une première version du plan Lansdowne 2.0 il y a plus d’un an, promettant une solution fiscalement neutre aux problèmes récurrents de revenus.

Il reposait sur la création de trois tours résidentielles, qui entoureraient les nouvelles estrades du côté nord.

Mais lorsque la dernière version du plan a été dévoilée, une tour a ainsi été abandonnée, tout comme la promesse d’être neutre en termes de revenus.

Ouvrir en mode plein écran Les derniers rendus du projet Lansdowne 2.0 montrent l'espace commercial de deux étages qui sera construit sous une paire de tours résidentielles. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de la Ville d'Ottawa

Le prix global a également bondi de 86 millions de dollars, pour atteindre 419 millions de dollars. De ce montant, on prévoit que les contribuables fourniront, chaque année, cinq millions de dollars.

La clé du plan d'affaires est la suggestion selon laquelle si le plan n’est pas approuvé, l’ OSEG pourrait se retirer du partenariat. Le personnel croit que le non-remplacement des estrades vieillissantes du côté nord et du centre civique créera des pertes dans les coffres municipaux puisque les événements de grande envergure ne pourront plus avoir lieu à Ottawa.

Le plan comprend 3,9 millions de dollars pour des logements abordables, qui ne seront plus construits sur place. Ce chiffre est bien en dessous des 25 % que la Ville est censée y allouer lorsqu'elle vend des terrains municipaux ou des droits aériens, ce qui réduit les effets négatifs sur le modèle financier global , selon le rapport.