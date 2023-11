La population de Ville-Marie imagine la municipalité de demain

Les citoyens de Ville-Marie au Témiscamingue ont été invités à réfléchir à l'avenir de leur municipalité dans le cadre d'une consultation publique, mercredi soir.

Ils étaient un peu plus d'une quarantaine à se réunir pour échanger des idées afin de guider la Ville dans l'élaboration de sa future planification stratégique.

Ville-Marie dans 10 ans

Le sous-sol du Centre Frère-Moffet à Ville-Marie était rempli de jeunes adultes, de familles, d'entrepreneurs, d'aînés et d'élus.

Ils étaient tous réunis pour un même objectif : imaginer le futur de leur ville.

On le fait souvent entre amis, dans des 5 à 7, rêver à notre ville idéale. Là, on nous donne justement l'occasion de le faire , se réjouit Anabelle Landry-Genesse, citoyenne de Ville-Marie depuis sept ans.

Ouvrir en mode plein écran Anabelle Landry-Genesse a adopté Ville-Marie et souhaite contribuer à son futur. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Elle estime qu’il faudrait mieux utiliser les installations de la ville. C’est le parc du Centenaire, le bord du lac, la plage qui est un peu petite et qui pourrait accueillir tellement de monde, une scène qui est aussi à dynamiser , propose Mme Landry-Genesse.

En formule 5 à 7, les participants étaient invités à échanger entre eux et à se déplacer dans la salle. Chaque table avait en son centre une affiche et des feuilles collantes pour pouvoir y inscrire son idée selon la thématique.

Plusieurs ont ramené le projet de piscine publique à l’ordre du jour.

Stéphanie Lalonde espère simplement le maintien du sentiment de sécurité dans cette ville de 2500 habitants. J'ai 3 enfants, alors je suis très intéressée par les développements que peut prévoir ou envisager la ville , indique-t-elle.

Regrouper les services

Ouvrir en mode plein écran Des gens de tout horizon ont participé à la consultation publique et ont mis en commun leurs idées. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le sujet du regroupement municipal était à l'honneur. Un peu partout sur les tables, on pouvait apercevoir des papiers à ce sujet.

Les suggestions données autour de la table ont de nouveau convaincu l’entrepreneur Richard Toupin, qui possède un garage automobile à Ville-Marie, de la pertinence d’une fusion des municipalités voisines. Ça pourrait amener encore plus de monde, plus de compétences à l’intérieur des municipalités pour aider au développement , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les deux entrepreneurs Richard Toupin et Patrick Gignac estiment que l'avenir de la ville passe par un regroupement des municipalités du centre du Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Richard Toupin propose également de développer le quartier industriel. Dans le coin où on est, il n’y a plus de possibilité , signale l’entrepreneur.

De son côté, le co-propriétaire d’un dépanneur et de Pétroles Témis, Patrick Gignac, tenait à être présent pour être au fait des désirs de la population, voir ce qu’on peut apporter en s’impliquant dans le milieu. Il est aussi en faveur d’avoir une grande municipalité au lieu d’en avoir plusieurs petites .

Les citoyens des municipalités voisines étaient également invités à prendre part à la consultation publique. On est au cœur de plusieurs municipalités pour les services qu’on a, mais il faut aussi respecter notre capacité de payer , fait valoir le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre.

Des aînés soucieux du présent et du futur

Ouvrir en mode plein écran Le dossier de la piscine est important pour Mariette Cholette. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ils étaient plusieurs aînés à inscrire des idées pour les générations futures, mais aussi pour la leur.

Ça prendrait des maisons de personnes âgées pour se rassembler , considère Mariette Cholette, une résidente de Ville-Marie depuis plus de 60 ans.

Ouvrir en mode plein écran La consultation publique qui se déroulait mercredi soir à Ville-Marie a permis à la population de rassembler leurs idées. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une dame de 85 ans a aussi inscrit une maison des jeunes , comme suggestion. Elle considère que les jeunes n’ont pas suffisamment d’espaces pour eux.

Les personnes âgées ont surtout noté des enjeux au niveau de l’hébergement et du transport pour leur qualité de vie actuelle et celle des aînés à venir.

Planifier pour mieux diriger

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, a invité les citoyens à se tourner vers l'avenir le temps de l'événement, se disant toutefois conscient des problèmes de logements, de routes et de garderie. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La Ville a fait appel à une firme montréalaise spécialisée en planification stratégique dans les milieux municipaux pour l’aider à élaborer son plan. C'est un investissement de 35 à 40 000 dollars, mais je pense que c'est un exercice qui est nécessaire , soutient le maire Martin Lefebvre.

Martin Lefebvre s’est dit heureux de constater la présence d’enfants et la motivation des citoyens. Les élus, on est là pour décider, mais on est là de façon temporaire , rappelle-t-il.