La régie des alcools en Nouvelle-Écosse délaisse le Beaujolais nouveau.

Le célèbre vin français n’aurait plus la cote dans la province, selon. En effet, les ventes de Beaujolais nouveau par la Nova Scotia Liquor Corporation ( NSLC ) ont baissé de 30 % en deux ans.

Les ventes de Beaujolais nouveau à la NSLC étaient de 79 478 $ pour l’exercice financier s’étant terminé en mars 2021.

Elles ont baissé à 71 478 $ pour l’exercice financier 2021-2022, puis à 55 518 $ en 2022-2023.

Le choix de ne pas l’offrir en novembre cette année est une purement une décision d’affaires, a indiqué Terah McKinnon, une porte-parole de cette société de la Couronne.

Le Beaujolais nouveau ne représente qu’une infime partie des ventes de vin, qui ont totalisé 164 millions de dollars l’année dernière à la régie d’alcool provinciale.

La décision ne surprend guère le sommelier Mark Dewolf, chroniqueur au groupe de presse Saltwire, basé à Halifax. Il y voit une décision d’affaires parfaitement justifiée.

La réalité, c’est que les goûts changent et on observe que les clients plus jeunes s’éloignent du Beaujolais nouveau. Les gens qui en boivent depuis longtemps vieillissent, et ils sont moins nombreux , a-t-il dit.

La régie des alcools de la Nouvelle-Écosse a indiqué qu’un magasin d’alcool privé de la province, Harvest Wine, Beer & Spirits, aura le Beaujolais nouveau cette année.

En revanche, Bishop's Cellar, une autre vinerie privée d’Halifax, a choisi de ne pas vendre le Beaujolais nouveau cette année et opté pour un autre vin rouge de la même région, a fait savoir son président, Matt Rogers.