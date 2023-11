Un nouveau service de garde dès le 12 novembre aux Îles-de-la-Madeleine

Un nouveau service de garde accueillera 12 enfants, à même les locaux du CHSLD Eudore-LaBrie de Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine.

Toutes ces places sont réservées aux enfants des employés du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles et ont été offertes par tirage au sort.

Deux éducatrices ont été embauchées pour ce projet de service de garde en communauté qui a été approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Des travaux ont eu lieu dans les dernières semaines pour adapter les locaux en conséquence et aménager une cour extérieure clôturée.

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles se réjouit de l'ouverture de cette garderie dans les délais espérés. C’est un projet emballant, c’est un projet qui me transporte , lance Sophie Doucet. On sait que ça va enlever de la pression sur les listes d’attente des CPE , donc c’est bon pour toute la communauté.

Sophie Doucet souligne toutefois que l'ouverture de ces nouvelles places est bien loin de combler tous les besoins des employés du réseau de la santé madelinot.

On a eu 66 noms d'enfants qui nous ont été soumis dans le cadre de l'appel d'intérêt pour les places et on a seulement pu donner 12 places, évidemment. Les besoins sont énormes.

Les enfants pourront visiter les personnes hébergées au CHSLD, car les locaux sont adjacents. (Photo d'archives)

Comme le nouveau service de garde sera situé dans les locaux du CHSLD Eudore-LaBrie, il est prévu que les bambins rendent visite aux personnes âgées pour créer des liens intergénérationnels.

On veut qu’il y ait un maillage entre les enfants et les personnes qui sont hébergées , explique Mme Doucet. Ces gens-là sont peu mobiles et ils ont beaucoup moins de contact dans la communauté. En amenant des enfants vers ces personnes-là, je pense que ça peut apporter une joie de vivre pour les personnes âgées et du positif pour les enfants.

Il s'agit de la deuxième ouverture d'un service de garde en moins d'un mois dans l'archipel, après le CPE de Grosse-Île.

Déficit, main-d’œuvre indépendante et logement

Lors de la séance régulière de son conseil d'administration tenue mercredi soir, le CISSS des Îles a par ailleurs confirmé qu'il anticipe désormais un déficit de 7,5 millions de dollars pour l'exercice financier en cours. Il s'agit d'une baisse de 500 000 $ dollars par rapport à l'estimation faite lors du dépôt du budget au 1er avril 2023.

Cette révision s'explique par la confirmation de revenus ministériels et par des économies réalisées en raison de postes non pourvus.

Par contre, les dépenses liées à la main-d’œuvre indépendante, elles, sont revues à la hausse et atteignent maintenant les neuf millions de dollars pour l'année financière 2023-2024. Sans ce poste budgétaire, le déficit anticipé serait complètement effacé.

Entre le 1er avril et le 7 octobre 2023, les employés d'agence ont effectué 14,63 % des heures travaillées dans tout le réseau de santé madelinot. En comparaison, ce pourcentage s’élevait à 11,59 % durant l’exercice financier 2022-2023.

En six ans, les coûts de la main-d’œuvre indépendante ont été multipliés par 84 dans l'archipel.

Évolution des coûts de la main-d’œuvre indépendante au CISSS des Îles Années financières Coûts 2017-2018 107 000 $ 2018-2019 476 000 $ 2019-2020 1,3 M$ 2021-2021 5,04 M$ 2021-2022 5,8 M$ 2022-2023 7 M$ 2023-2024 9 M$ (coûts projetés d'ici le 31 mars 2024) Source : CISSS des Îles

En raison du manque de logements, le CISSS des Îles peine à recruter des employés pour pourvoir de nouveaux postes et à remplacer les départs à la retraite, ce qui explique l'embauche de travailleurs temporaires d'agence.

L’organisation a lancé un appel d'offres cet été pour faire construire 60 logements destinés à ses employés, mais aucun soumissionnaire n'a répondu à l'appel.

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet, s'inquiète grandement du manque de logements dans l'archipel. (Photo d'archives)

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet, se dit extrêmement inquiète de la situation du logement dans l'archipel, précisant que celle-ci n’est pas juste dans la cour du CISSS .

Si on veut que la communauté ait des services de proximité, ici aux Îles-de-la-Madeleine, il faut qu'il y ait un sérieux examen de conscience et des actions fortes prises pour renverser cette situation-là du logement, parce qu'on ne s'en va pas du bon bord.

Le CISSS des Îles estime qu'il n'a peut-être pas les ressources humaines nécessaires pour maintenir tous ses services. (Photo d'archives)

Le CISSS des Îles remet même en question sa capacité d’offrir tous les services actuellement en place. L'établissement a amorcé une réflexion sur la question.

Il va falloir qu’on fasse une révision pour avoir les moyens de nos ambitions , indique la directrice des ressources humaines, Josée Vallée. Est-ce qu’on est encore capable d’offrir tous ces services-là? Il y a un examen de conscience que nous-mêmes on devra faire. On a eu beaucoup de développement [de nouveaux programmes], mais on dilue un peu partout nos ressources.

On offre le service, mais il n’est pas optimal parce qu’on finit par manquer de gens.

Mme Vallée souligne que cette réflexion devra avoir lieu de concert avec le ministère de la Santé et des Services sociaux qui impose des exigences concernant l’offre de services.

La PDG du CISSS des Îles, Sophie Doucet, rappelle que le projet de loi 10, qui vise à interdire le recours à la main-d’œuvre indépendante d’ici 2026, risque de faire bouger les choses.

Il y a un plan provincial qui est en train de se mettre en place, on ne sera pas tout seul là-dedans , rassure-t-elle. J’ose croire que la main-d’œuvre indépendante va revenir dans le réseau public et que ça va finir par percoler dans les régions, mais encore faut-il que ces gens-là puissent se loger. S’il n’y a pas de maisons ou de logements, on ne sera pas plus avancé.

CLSC de l’île d’Entrée : une facture doublée?

Les coûts de location du bâtiment qui héberge le CLSC de l'île d'Entrée pourraient doubler. Le CISSS des Îles a lancé cet été un appel d'offres pour trouver un local, car son bail de location actuel vient à échéance le 31 août 2024.

Le propriétaire de la maison où le CLSC est actuellement aménagé a été le seul soumissionnaire qui s'est montré intéressé. Il propose toutefois de faire passer le loyer annuel de 41 000 $ à 75 000 $.

Le CLSC de l'île d'Entrée est aménagé dans un bâtiment loué par le CISSS des Îles. (Photo d'archives)

Le directeur de services administratifs du CISSS des Îles, Claude Cyr, indique qu'aucune décision n'a été prise dans le dossier, mais affirme que la présence d’un CLSC sur l’île d’Entrée n’est pas remise en question.

Actuellement, on est en cours d'analyse, mais c'est certain que le prix de la soumission était très élevé, donc on est en train de regarder quelles sont nos options , affirme M. Cyr. Ce n'est pas juste une question d'argent, mais aussi une question de qualité de locaux, il y a plusieurs considérants à prendre en compte.

Le CLSC de l'île d'Entrée est doté d'une salle pour soigner les patients, mais également d'un espace de vie pour les infirmières qui desservent l'île qui n'est pas reliée au reste de l'archipel par voie terrestre.

Traditionnellement, deux infirmières se relaient et habitent sur l'île d'Entrée une semaine sur deux, dans les locaux loués par le CISSS .

Selon le recensement fédéral de 2021, 74 personnes habitent sur l'île d'Entrée. Toutefois, elles sont nombreuses à ne pas y résider durant l'hiver.