Rugby : le Rouge et Or l’emporte devant une foule record et accède à la demi-finale

Devant 3577 spectateurs réunis au Stade Telus-Université Laval soir, un record pour une rencontre universitaire de sport féminin au Québec, le Rouge et Or a signé une victoire de 7-5 durement acquise dans le froid de novembre face aux coriaces Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique, championnes de la ligue de l’Ouest.

Les joueuses de rugby du Rouge et Or n’avaient jamais joué devant autant de spectateurs de leur vie.

Elles n’allaient pas rater leur chance de donner un bon spectacle et de signer une importante victoire pour se qualifier pour la demi-finale du tournoi.

Le Rouge et Or avait lancé une invitation à la population de venir en grand nombre assister à ce premier duel du championnat canadien universitaire dans le but d'établir une nouvelle marque, mais surtout pour encourager les joueuses et célébrer le sport au féminin. Tous ces objectifs ont été atteints.

On s’était dit dans le vestiaire qu’il ne faut pas que la foule nous déconcentre. Mais il faut que ça nous donne du gaz pour aller plus loin et c’est sûr que ça nous a motivé , a commenté Léa Ouellet, auteure du seul essai du Rouge et Or alors qu’il ne restait qu’une dizaine de minutes au match..

À chaque fois qu’on a mal, ben on les entend crier et on se relève. Ça nous pousse à aller plus loin.

On savait que ça allait booster les filles et ça a mis de l’énergie, a ajouté l’entraîneur François Vachon-Marceau, soulagé de voir son équipe accéder à la ronde suivante. Ç'a été une grosse game. UBC, c’est vraiment un bon programme. On savait que ce serait un gros challenge, mais les filles étaient prêtes.

Des autobus remplis

La joueuse de troisième ligne Laurence Chabot avait même l’appui de plusieurs jeunes de Victoriaville, sa ville natale, qui ont rempli quatre autobus et fait le voyage à Québec pour assister au match.

Mon frère Julien travaille dans une école. Il a rempli deux autobus, a-t-elle expliqué. Ça me touche vraiment beaucoup. En région, on n’a pas d’université. À Québec, tu grandis avec le Rouge et Or, tu parles du football, tu viens voir le basket, le volley. Nous à Victo, on n’a pas ça. Alors de savoir qu’il y a des jeunes qui sont venus voir ça aujourd’hui, c’est ce qui me touche le plus!

La directrice du Rouge et Or Julie Dionne était plus que satisfaite de la réponse du public.

C’était vraiment incroyable. Je pense que les gens ont pogné de quoi, ils ont vu c’était quoi un match de rugby avec la force physique, l'enthousiasme. C’était bruyant.

C’est un match qui veut dire beaucoup. On l’a fait pour le sport au féminin, pour montrer à quel point les filles peuvent devenir des modèles dans le sport, je trouve que c’est réussi. Et en plus, on va jouer en demi-finale!

Dans cette demi-finale, le Rouge et Or a rendez-vous vendredi avec les Gaels de l’Université Queen’s qui n’ont fait qu’une bouchée des Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, 66-17.

L'autre demi-finale opposera les universités Victoria et Guelph.