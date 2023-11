Denis Simard remporte la présidence de l’Assemblée communautaire fransaskoise

Denis Simard remporte pour la troisième fois la présidence de l’Assemblée communautaire fransaskoise.

Au total, 463 Fransaskois ont voté pour le président sortant.

Son opposant, Edgard Assoua, est pour sa part défait. Ce dernier est parvenu à recueillir 249 voix.

Résultats des élections de l’Assemblée communautaire fransaskoise Edgard Assoua Denis Simard Battleford 2 9 Bellegarde 1 6 Bellevue 3 72 Debden 0 27 Gravelbourg-Willow Bunch 21 13 La Trinité 8 18 Moose Jaw 6 97 Ponteix 22 2 Prince Albert 14 19 Regina 96 116 Saskatoon 73 73 Zenon Park 3 11 Total 249 463 Source : Assemblée communautaire fransaskoise

Élu pour la première fois en 2017, Denis Simard espérait pouvoir poursuivre le travail que lui et son équipe ont entamé au cours des dernières années.

Mon travail n’est pas accompli , expliquait-il lors d’un débat organisé par Radio-Canada. On a tellement fait de belles choses au cours des derniers cinq ans et demi qu’il y a des éléments de ces projets-là qui doivent absolument se poursuivre.

Lors de ce débat, Denis Simard a souligné à plusieurs reprises qu’il voulait s’assurer que les Fransaskois ont du plaisir à faire partie de la communauté, notamment en allégeant le travail administratif qui se fait au sein des communautés afin de permettre aux divers organismes d’être plus à l’écoute de leurs membres.

Pour mieux connaître les priorités de Denis Simard, rendez-vous sur la page du débat électoral organisé par Radio-Canada.

Saskatoon et Regina élisent aussi leurs députés

Outre la course à la présidence de l’Assemblée communautaire fransaskoise, les Fransaskois de Regina et de Saskatoon devaient aussi élire leurs députés communautaires.

Dans la Ville des Ponts, c’est Geoffrey Carter et Monique Ramage qui ont remporté le plus de votes avec respectivement 90 et 102 voix. Ils conservent donc tous deux leurs postes de députés communautaires de Saskatoon.

Thomas Pomerleau, pour sa part, est défait avec 53 voix.

C’est une continuation que je peux faire en participant à l’Assemblée des députés communautaires , se réjouit Monique Ramage. Elle estime que l’éducation, l’immigration et le dynamisme des diverses communautés de la province risquent probablement d’être les grands chantiers des prochaines années.

Du côté de Regina, les Fransaskois ont voté en majorité pour Christiane Soucy avec 108 votes. Elle conserve donc son poste de députée communautaire de la capitale provinciale.

Son adversaire, Sylvestre Sinizanye, a recueilli 100 voix.

Annie Audet, qui avait été élue par acclamation en juillet dernier, occupera également le poste de député communautaire pour Regina.