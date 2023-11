La police de Vancouver perquisitionne trois magasins de drogues psychédéliques

La police de Vancouver a exécuté trois mandats de perquisition dans le cadre d'une enquête sur la vente illégale de drogues psychédéliques dans des magasins situés sur la rue East Hastings, l’avenue West Broadway et la rue Granville.

Dans un communiqué, la police dit avoir saisi diverses substances contrôlées qui étaient achetées et vendues en vrac, dont la psilocybine, une substance contrôlée en vertu de la Loi fédérale réglementant certaines drogues et autres substances.

Il s'agit d'un composé hallucinogène que l'on trouve dans les champignons et que la communauté médicale étudie pour son utilisation thérapeutique dans le traitement des troubles mentaux et des soins de fin de vie.

La psilocybine est interdite au Canada. Certaines exemptions existent en Colombie-Britannique pour les personnes qui possèdent et consomment des drogues, mais il est illégal de faire le trafic de psilocybine et d'autres drogues psychédéliques sans une exemption de Santé Canada.

Nous avons clairement indiqué que toute personne qui enfreint la loi en faisant le trafic illégal de drogues et de substances contrôlées peut être arrêtée et accusée d'un délit pénal , a déclaré Steve Addison, porte-parole de la police municipale. Cela inclut les personnes qui font du trafic de drogues à des fins lucratives dans des commerces de détail non agréés et illégaux.

Véritable revers

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Dana Larsen, un militant pour la réforme des politiques en matière de drogues, a déclaré qu'il possédait les trois magasins qui ont fait l'objet des mandats de perquisition. Il a précisé que ses commerces étaient titulaires d'une licence, mais que des dates de procès étaient prévues pour déterminer leur légalité.

C'est assez surprenant , indique Dana Larsen dans la vidéo. Si vous croyez en une politique progressiste en matière de drogues, il s'agit d'un véritable revers pour la Ville de Vancouver.

Dana Larsen a ouvert le premier emplacement en 2019, selon le site Internet du Mushroom Dispensary situé sur la rue East Hastings. Le militant dit ne pas avoir l'intention d'abandonner et espère rouvrir les trois emplacements bientôt.

Ouvrir en mode plein écran Les magasins des quartiers Marpole, Mount Pleasant et Strathcona appartiendraient à Dana Larsen, un militant pour la réforme des politiques en matière de drogues. Photo : Radio-Canada / Sohrab Sandhu

Plusieurs mois d’enquête

Lors d'une conférence de presse mercredi, Steve Addison a indiqué qu'il comprenait que certaines personnes pensent que les psychédéliques devraient être légaux, mais a déclaré que la psilocybine est illégale et qu'il incombe à la police de faire respecter la loi.

Nous n'avons pas le droit de choisir les lois que nous suivons , a-t-il affirmé.

Steve Addison a indiqué que la police enquêtait depuis plusieurs mois et qu'à l'issue de l'enquête, elle pourrait recommander des poursuites pénales.

Avec les informations de Joel Ballard