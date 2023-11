Réunies mercredi pour analyser l’offre de dimanche dernier de la présidente du Conseil du Trésor du Québec, Sonia LeBel, les déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) l’ont rejetée à l'unanimité.

Alors que le réseau de la santé tombe en ruine, que les professionnelles sacrifient leur santé physique et mentale pour arriver à donner des soins aux patients et que la qualité de ces soins est mise en péril, cette proposition démontre le manque de respect du gouvernement envers une main-d'oeuvre majoritairement composée de femmes , a déclaré Julie Bouchard, la présidente de la FIQ .

Dans la plus récente offre de Québec – la quatrième depuis le début des négociations –, l’augmentation de salaire était bonifiée de 1,3 %, passant de 9 % à 10,3 % sur 5 ans. Le montant forfaitaire de 1000 $ pour la première année du contrat, qui était déjà dans la première offre déposée en décembre 2022, était maintenu.

De plus, une offre différenciée pour certains employés passait de 2,5 % à 3 %.

Dimanche, Sonia LeBel avait défendu son offre. Oui, on doit mieux rémunérer les employés de l'État, mais j'ai aussi la responsabilité que chaque dollar issu des poches des contribuables soit maximisé et ait un impact à long terme dans nos réseaux, et non pas un effet temporaire. C'est pour cette raison que nous devons impérativement aborder les enjeux reliés à l'organisation du travail , avait-elle affirmé.

En plus des salaires, la FIQ critique d'autres demandes de Québec, comme celle concernant la flexibilité attendue des infirmières quant aux changements de quart de travail, d'unité de soins ou d'établissement, selon les besoins.

La ministre LeBel avait tenté de rassurer la FIQ sur ce point en disant que personne ne serait obligé de s'y soumettre. Le syndicat soutient plutôt qu’il entend aux tables de négociation qu'on cherchera d'abord des volontaires, mais que si personne ne répond à l’appel, il faudra procéder.

Cette demande est perçue par les syndiquées comme un manque de reconnaissance de leur expertise et de leur expérience, selon la FIQ .

Deux journées de grève, qui étaient déjà prévues les 8 et 9 novembre, sont maintenues.

Cette grève est rendue nécessaire par l'incapacité du gouvernement à écouter les recommandations et les demandes de la FIQ , soutient l'organisation syndicale, qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.

Avec les informations de La Presse canadienne