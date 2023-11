Monument unique en son genre au Canada et lieu de souvenir en hommage aux soldats morts pendant les deux guerres mondiales, la statue du Poilu, qui se trouve dans le cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface, à Winnipeg, est endommagée et a besoin d'une restauration.

L’Union nationale française (UNF), qui représente les Français vivant au Manitoba, organisera une cérémonie sous la statue du Poilu, le 11 novembre, jour du Souvenir au Canada et commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale en France.

La statue est malheureusement endommagée : plusieurs parties de celle-ci sont manquantes, car elles ont été volées, comme l'explique le responsable de la statue du Poilu et conseiller à l’Union nationale française, Kevin Cleveland.

Il manque des ornements et des décorations qui ont certainement été volées à cause de la valeur de leur métal , dit-il.

S'il n'est pas en mesure de dire précisément quand le vol a eu lieu, ce sujet avait néanmoins déjà été abordé lors de l'assemblée générale annuelle de l' UNF , le 2 avril dernier.

Kevin Cleveland confirme que l’Union nationale française ainsi que le Souvenir français, organisme chargé de la mémoire des combattants de nationalité française au Canada, travaillent de concert avec le nouveau consul général de France pour l'Ontario et le Manitoba, Bertrand Pous, ainsi que la cathédrale de Saint-Boniface, pour restaurer la statue.

C’est compliqué de la restaurer dans son état originel, car les parties manquantes sont des métaux rares, qui n’existent plus ou sont simplement irremplaçables. Et surtout, on ne veut pas la restaurer telle quelle pour qu’elle soit endommagée à nouveau.