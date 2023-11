227 places en garderie non subventionnées passeront à 8,85 $ par jour le 1er avril

Québec a annoncé mercredi que 227 places non subventionnées en garderie seront converties en places subventionnées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Trois garderies en bénéficieront, soit les Étoiles du parc de Chicoutimi, les Étoiles du lac d'Alma et le Petit monde des arts et des sports de Jonquière.

Ainsi, les parents paieront donc 8,85 $ par jour pour leur enfant à partir du 1er avril 2024.

À titre d’exemple, Laurie Langevin devait débourser beaucoup plus pour son petit Axel, trois ans. C’est un montant de 53 dollars par jour, amortis par un crédit d'impôt qui varie selon le revenu familial, qu'elle devait débourser.

Approximativement, c'est un terme de voiture par mois que ça nous coûte de notre poche , a-t-elle indiqué lorsque rencontrée par Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Laurie Langevin devra débourser beaucoup moins pour son garçon Axel à compter du 1er avril. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Ce changement est plus que bienvenu, comme elle vient d'avoir un deuxième enfant, qui devrait venir rejoindre son grand frère dans quelques mois.

Publicité

Mon sourire veut tout dire. C'est vraiment une bonne nouvelle , a partagé la mère de famille.

Des subventions espérées depuis 2016

Deux des trois garderies sélectionnées appartiennent au même groupe.

D'avoir deux acceptations, pour nous, c'est immense. On espérait en avoir une, mais on ne pensait pas en avoir deux. Là, on est vraiment, vraiment content , a souligné Virginie Cleary, directrice des garderies Les Étoiles.

Ces places subventionnées, elle les espérait depuis 2016.

Avec leurs impôts, tout le monde les paie les places à tarif unique, donc là, ces parents-là se trouvent à payer en double un peu, [en payant] plus cher leur garderie en plus de financer les places auxquelles ils n’ont pas accès finalement, donc pour nous, c'était vraiment une question d'équité , a-t-elle poursuivi.

Publicité

Virginie Cleary estime que ça va changer beaucoup de choses.

Ça va permettre de ne plus perdre d'enfant finalement parce qu'on a plusieurs parents qui ont des offres de milieux subventionnés, qui aimeraient ça rester avec nous, mais qui doivent quitter, déraciner l'enfant pour une raison monétaire qu'on comprend complètement. Nous, de notre côté, on doit quand même charger ce qu’il faut pour faire fonctionner notre garderie. On établit nos tarifs, selon les règles budgétaires du ministère de la Famille , a conclu la gestionnaire.

Au total, au Québec, plus de 5000 places deviendront subventionnées l'an prochain.

D’après un reportage de Mireille Chayer