Le mois d’octobre le plus chaud à Québec

À peine la page du calendrier tournée qu’une nouvelle marque est inscrite au livre des records climatiques. Octobre 2023 est officiellement le mois d’octobre le plus chaud pour Québec avec une température moyenne de 10,5° C. Octobre 1947 glisse donc au second rang avec sa température moyenne de 10,4° C.

Il a fait très chaud pour la première semaine, les températures sont revenues vers les normales par la suite. Il y a eu une autre hausse puis une dégringolade rapide pour finir le mois précise Simon Legault, météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement et Changement climatique Canada.

Ainsi, du 1er au 7 octobre, les maximums ont dépassé la barre de 20° C pour culminer à 25,9° C le 5 octobre. Pour conclure le mois, le mercure a eu peine à dépasser 2° C.

La température de jour et de nuit au mois d'octobre était au-dessus de la normale. Il a aussi plu davantage.

En lien avec un mois très chaud, le premier gel est survenu tardivement par rapport à la normale du 4 octobre pour Québec. Le mercure a finalement plongé sous zéro dans la nuit du 23 au 24 octobre , souligne M. Legault.

Pluie et neige, un mois de transition

Il est tombé 106,6 mm de pluie sur Québec en octobre, ce qui est près de la normale de 98 mm. Les précipitations ont été concentrées surtout lors d'événements importants répartis dans tout le mois. Si la Capitale-Nationale avait été relativement épargnée par les restes de la tempête tropicale Philippe les 6 et 7 octobre, Charlevoix avait reçu 130 mm de pluie, engendrant des débordements de plusieurs cours d'eau.

Les premiers flocons ont été aperçus le 30 octobre avec une accumulation significative de 10 cm enregistrés à la station météo Jean-Lesage. Normalement, ils arrivent vers le 20 octobre, donc oui en retard pour la période. Toutefois, le premier centimètre survient habituellement vers le 10 novembre, donc une neige bien en avance et encore plus pour un premier 10 cm! souligne M. Legault.

Aperçu de novembre

Aperçu de la météo des premiers jours de novembre à Québec.