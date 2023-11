Services de laboratoire : plus de rendez-vous et moins d’attente à Calgary

Il y a désormais plus de rendez-vous et moins d'attente pour les services de laboratoires, notamment les analyses de routine, dans la région de Calgary. Selon le gouvernement de l'Alberta, l'attente moyenne est passée de 6 semaines à environ 14 jours.

Les inquiétudes sont apparues au printemps, après que Services de santé Alberta (AHS) a commencé à sous-traiter les services de laboratoire à DynaLIFE à Calgary et dans d'autres parties du sud de la province. Cette société privée exploitait déjà des dizaines de laboratoires à Edmonton et dans le nord de l'Alberta.

Afin de résoudre les problèmes et d'apaiser le tollé, le gouvernement a annoncé que les services de laboratoire seraient à nouveau pris en charge par le réseau de laboratoires publics, Alberta Precision Laboratories (APL), d'ici à la fin de 2023.

La province a indiqué mardi dans un communiqué que les rendez-vous en laboratoire à Calgary sont désormais disponibles dans un délai moyen de 12 à 14 jours. En avril, les délais d'attente avaient grimpé à environ six semaines.

Les services de laboratoire sont un élément essentiel du diagnostic d'un patient. Un accès plus rapide aux tests de laboratoire signifie des résultats plus rapides et un traitement plus rapide.