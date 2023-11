Le décès de Murray Watson, sculpteur connu pour ses figurines et ses statues taillées dans les arbres du Bois-des-Esprits à Winnipeg, a été officiellement annoncé mardi, à la suite d'un cancer.

Le vice-président de Save Our Seine, organisme chargé de la protection de la rivière Seine et du Bois-des-Esprits, Denis Depape, a bien connu le sculpteur Murray Watson et ses œuvres.

La première fois que je l’ai rencontré, je marchais dans le Bois-des-Esprits, il était en train de sculpter sur un arbre , dit-il. Je suis un marcheur régulier dans ce bois et c’est la première fois que je le voyais.

C’était quelqu’un de très gentil, il s’arrêtait toujours pour parler aux gens qui lui demandaient ce qu’il faisait. On se souviendra de lui comme quelqu’un de très avenant.

Il ajoute être revenu plusieurs fois pour observer l’avancement de sa sculpture. Denis Depape explique qu’il s’agissait de sa première sculpture au Bois-des-Esprits en 2010, intitulée The Great Great Owl .

À ce jour, si je devais en retenir une [sculpture], ce serait sa toute première œuvre au Bois-des-Esprits, The Great Great Owl, c’est la plus grande et la plus détaillée , explique-t-il.

Denis Depape indique que Murray Watson et lui sont devenus amis par la suite, à mesure qu’il le croisait régulièrement dans les bois.

Sur commande de la fille de Denis Depape, Murray Watson a réalisé l’une de ses sculptures pour son 70e anniversaire.

Ouvrir en mode plein écran Denis Depape devant la sculpture que Murray Watson lui a dédiée pour son 70e anniversaire. Photo : autre / Denis Depape

Des œuvres magiques

Il faisait trois types de sculptures : les esprits de la forêt, ce qui colle parfaitement avec le Bois-des-Esprits, ensuite il faisait des oiseaux, principalement ceux que l’on trouvait dans le bois, et finalement des animaux, il était très bon pour les tortues , témoigne Denis Depape.

Publicité

Il raconte que Murray Watson faisait toutes ses réalisations sur des arbres morts et demandait toujours l’autorisation des naturalistes du bois avant d'entamer son art.

On lui doit 15 à 20 sculptures environ, mais j’en oublie beaucoup, il vendait certaines de ses œuvres au marché et la plupart étaient des figurines dont j’ai quelques exemplaires chez moi , ajoute Denis Depape.

Il avoue que certaines sculptures sur arbre de Murray Watson ont disparu, car elles ont été décrochées et volées par des personnes, ce qui a poussé l’artiste à sculpter sur des arbres plus imposants.

Certaines personnes ont des ouvrages de Murray Watson chez eux et doivent être très contentes de savoir qu’elles ont de véritables chefs-d’œuvre chez elles , reconnaît-il.

On appelle ce bois, le Bois-des-Esprits, et les sculptures de Murray contribuent à la magie de ce lieu.