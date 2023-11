Le commissaire de la LHJMQ heureux de l’intention de Saguenay de construire un aréna

Le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Mario Cecchini, se réjouit de l’intention des élus de Saguenay de construire un nouvel amphithéâtre d’ici cinq ans pour remplacer le vieillissant Centre Georges-Vézina.

Celui qui a succédé à Gilles Courteau en mai dernier effectue une tournée des 18 clubs de son circuit pour rencontrer les organisations et prendre connaissance de l’ambiance lors des matchs. Il en a aussi profité pour rencontrer les médias, mais auparavant il avait discuté avec les dirigeants des Saguenéens et des représentants de la Ville de Saguenay, propriétaire du club.

Il a été annoncé à la fin septembre que le processus menant à la construction d’un tout nouvel aréna, au coût estimé de 94 millions de dollars, était enclenché.

Les élus de Saguenay ont l'intention de remplacer le Centre Georges-Vézina. Photo : Radio-Canada / Jésica Savard

C'est une bonne nouvelle. On voudrait tous avoir un amphithéâtre demain, mais le fait que c'est voté, le fait que c'est dans le PTI [plan triennal des immobilisations], à ce que je comprends, le fait que les bandes flex vont arriver dès qu'on va les rendre disponibles aussi. Tout ça pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais on sait qu’avant 2030, on va jouer dans un nouvel amphithéâtre avec une glace régulière , a-t-il indiqué en entrevue avec Radio-Canada.

Les bandes, qui sont une exigence de sécurité de la LHJMQ , seront posées dans divers arénas au rythme dicté par la compagnie qui en fait l’installation. Elle a un rythme de deux à trois installations par été.

Bilan positif pour les bagarres

Mario Cecchini se réjouit également de l’application des nouveaux règlements sur les bagarres, où les joueurs qui se battent sont automatiquement expulsés et s’exposent à des suspensions.

Il y a eu seulement quatre bagarres jusqu'à maintenant cette saison dans la LHJMQ. Photo : Getty Images / Andre Ringuette

Le bilan, je vous dirais, est très bon. On a exactement quatre bagarres après 135 matchs, alors c'est une bagarre par à peu près 35 matchs. L'année passée, c'était une bagarre par match, alors j'ai beaucoup de félicitations à faire aux entraîneurs parce que ça passe par les entraîneurs [...] qui donnent les directives à leurs joueurs, puis qui ont su s'ajuster, comme ils font tout le temps, à une nouvelle réglementation. Puis on a un spectacle aussi bon, puis on a des assistances en hausse de façon globale de 5 %. Alors ça, pour moi, ce sont de très bonnes nouvelles , a-t-il poursuivi.

Un processus indépendant pour les plaintes

Le nouveau commissaire estime également que la Ligue a rempli sa promesse de rendre indépendant le système de réception des plaintes pour des joueurs qui seraient victimes d’abus de toutes sortes. Il a mentionné qu’une section directement sur la page d’accueil du site Internet de la ligue permet aux joueurs de porter plainte. Le lien mène vers la page du Centre pour le respect dans le hockey qui couvre plusieurs ligues. Elle dit recevoir les signalement pour des incidents d’intimidation, de violence, de harcèlement ou de discrimination en toute confidentialité.

C'est indépendant. À la rigueur, moi et la ligue, on l'apprend après le groupe qui reçoit cette plainte-là. Alors il y a un groupe indépendant qui doit d'abord regarder si la plainte est recevable , a-t-il précisé.

Des exemples de sanctions ont aussi été partagés pour s’assurer de demeurer dans les mêmes balises.

Pour tout ce qui est criminel, bien ça, c'est autre chose. Là, on rentre dans un autre niveau, puis ça passe directement par les courroies ou ça doit aller , a-t-il cependant ajouté.

De la publicité pour contrer une baisse de visibilité

Finalement, il a reconnu une certaine inquiétude par rapport à une baisse de couverture médiatique en raison d’une diminution des effectifs de plusieurs médias.

On est à regarder ça très sérieusement, à se poser des questions, de voir comment on peut combler ce vide-là, qui visiblement risque d'être créé. Oui, on a nos sites Internet, mais là ça prend du monde pour les opérer aussi , a-t-il débuté à ce sujet.

Le nouveau commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, effectue une tournée des 18 clubs. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

L’ancien président des Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football (LCF) a révélé que la LHJMQ pourrait directement faire de la publicité de son produit.