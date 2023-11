Réactions mitigées en C.-B. au sujet des cibles d’immigration francophone hors Québec

En Colombie-Britannique, l’annonce du gouvernement fédéral en matière d’immigration francophone hors Québec suscite des réactions mitigées. Alors que certains se réjouissent de l’augmentation des cibles, qui passeront à 6 % de l’immigration totale en 2024, à 7 % en 2025 et à 8 % en 2026, d’autres jugent ces mesures insuffisantes.

Le gouvernement et les communautés francophones en situation minoritaire sont d'accord pour dire que [le Canada] a besoin d'une cible plus élevée , affirme Anne-Cécile Delaisse, candidate au doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique et coordinatrice d'un projet de recherche sur la cohésion communautaire dans les communautés francophones en situation minoritaire.

En 2022, le Canada a atteint pour la première fois (Nouvelle fenêtre) sa cible de 4,4 % d’immigrants d’expression française hors Québec, une cible établie en 2003. L’échéance initiale était prévue pour 2008, mais elle a été repoussée à plusieurs reprises.

Après une vingtaine d'années où la cible de 4,4 % n'a pas été atteinte, il y a un manque à gagner et donc un consensus sur le fait qu’il faut une cible plus élevée pour compenser , indique-t-elle.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Rattraper l’écart

Les cibles du fédéral déçoivent toutefois des regroupements en Colombie-Britannique.

Publicité

Pour nous, ce n’est pas vraiment quelque chose de positif parce que ça n'aide pas particulièrement l'immigration francophone , explique Padminee Chundunsing, présidente du conseil d'administration du Relais francophone de la Colombie-Britannique.

Le Relais francophone attendait plutôt une cible à 12 % comme le demandait la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada pour rattraper le poids démographique de la francophonie hors Québec des années d’il y a plusieurs décennies.

Un avis partagé par la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB). Nous sommes déçus parce qu’avec ces [cibles], on ne sera pas capable d’arriver aux chiffres qu'on avait en dans les années 1970 , estime Marie-Nicole Dubois, présidente par intérim de la FFCB .

En situation minoritaire, l'immigration c'est pas juste la réponse au besoin de main-d'œuvre, de futurs employés dans nos organismes ou dans nos écoles par exemple. Ce sont aussi nos futurs bénévoles, publics et audiences de nos organismes communautaires , ajoute Emmanuelle Archer, directrice du Réseau de l'immigration de la FFCB .

Il y a toute cette notion de relève communautaire et de pérennité de la communauté [francophone] qui est qui est absolument cruciale.

Le financement des services

Au-delà de cette cible, on doit s'assurer de la qualité de l'accueil qu'on offre aux immigrants francophones , affirme Anne-Cécile Delaisse. Elle cite notamment les défis rencontrés par de nouveaux arrivants comme l'accès au logement, à celui du marché de l'emploi et la reconnaissance des diplômes.

Elle estime que les services doivent augmenter proportionnellement avec le nombre d'immigrants qui s'établissent en Colombie-Britannique.

Ça prend des ressources, ça prend des services d'installation et aussi une approche très proactive des communautés francophones pour vraiment inclure la diversité qui vient avec l'immigration.

Plusieurs services existent déjà, comme RésoSanté, Réseau-Femmes ou encore le Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique.

Padminee Chundunsing estime qu’en plus du financement, il faut obtenir la confiance des gouvernements. On a cette communauté francophone qui a la capacité, qui a la main-d'œuvre, mais il faut qu’ils nous fassent confiance , dit-elle.

Selon Padminee Chundunsing, les acteurs du secteur de l'immigration en Colombie-Britannique devront se rassembler et échanger avec la communauté francophone pour faire part au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté des outils dont la province dispose pour accueillir les nouveaux arrivants.