Une victime d’agression sexuelle dénonce le manque de soutien psychologique offert

Mercredi a été une journée importante pour une jeune femme de Sherbrooke. L'homme qui l'a agressée sexuellement a obtenu sa peine, trois ans après les événements qui ont bouleversé sa vie, mais après plus de deux ans de recherche, elle n'a toujours pas trouvé de psychologue pour l'aider à traverser cette épreuve.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de révéler l'identité de cette jeune femme.

Mercredi matin, elle a exprimé à la cour l'impact des cette agression sur sa vie et a dénoncé le manque de soutien psychologique. J'ai été obligée de faire ma guérison moi-même , soutient-elle.

Elle a droit à un suivi psychologique payé par le programme d'Indemnisation des victimes d'actes criminels, l'IVAC, soit de 94,50 $ par séance. Les recherches de cette victime d'agression sexuelle pour se trouver un psychologue n'ont pas porté fruit. Il y a six femmes à Sherbrooke qui prennent l'IVAC. Ces femmes-là, soit elles sont pleines, soit elles ne prennent plus l'IVAC , raconte-t-elle. La jeune femme s'est inscrite à une liste d'attente et n'a jamais reçu l'appel tant attendu.

Le nombre de psychologues et psychothérapeutes qui acceptent les mandats IVAC est en chute libre au Québec. Il est passé de 887 en 2018, à 291 en 2023.

La présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, soutient que la charge administrative est plus grande pour les psychologues qui acceptent les patientes qui utilisent le programme de l'IVAC. Ce sont des délais d'attente que l'on peut voir dans le réseau public de la santé et cela dit, on les déplore. On demande au psychologue de prendre une clientèle qui est souvent assez complexe à un tarif qui est moindre que ce qu'il facture normalement en cabinet privé .

Pas de service les victimes, mais des services pour les agresseurs

La jeune femme victime d'agression sexuelle se sent abandonnée par le système et trouve paradoxal que son agresseur ait accès à des spécialistes.

Lui, il a accès à tout un encadrement et à une aide de réhabilitation. Quand c'est lui l'accusé, c'est lui le coupable et la victime elle sèche là et n'a rien.

Le juge Benoit Gagnon a qualifié la situation d'inconcevable. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'alors qu'on met en place diverses procédures en matière criminelle, avec les policiers, avec les procureurs, à la cour, on crée un tribunal spécialisé pour aider les victimes à passer à travers ça, mais elles n'ont pas de services , a-t-il dit en salle de cour. Ce que j'en sais, c'est que visiblement vous n'êtes pas la seule et c'est encore plus troublant. Ça n'a aucun sens que ça arrive. Je m'attends à ce que les autorités prennent les mesures pour accompagner les victimes , poursuit-il.

Le juge a mentionné que la vielle, une autre victime a aussi déploré un manque d'accès un suivi psychologique.

Au stade des représentations sur la peine, une adolescente avait nommé sensiblement la même chose , renchérit la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Stéphanie Landry.

D'autres ressources possibles

Dans ce contexte, la CAVAC Estrie évalue toutes les options pour accompagner les victimes. La directrice générale, Jackie Huet, soutient que d'autres ressources existent pour ces victimes. C'est sûr que l'accès à un service de psychologue au privé peut être difficile. Ce qu'on a tendance à faire par contre c'est d'aller vers d'autres professionnels qui peuvent très bien soutenir les personnes qui ont été victimes, qui souffrent d'un stress post-traumatique.

On peut les référer vers des psychothérapeutes, vers des criminologues, des travailleurs sociaux.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau