Fin du papier le 30 décembre : Le Quotidien dit au revoir au tiers de ses employés

La direction du Quotidien a annoncé mercredi que 13 membres de l’équipe prendront leur retraite en fin d’année dans le cadre d’un programme de départs volontaires, mis en place dans la foulée du virage numérique de la coopérative d’information.

Le temps des Fêtes prendra une signification bien spéciale cette année pour l’équipe du Quotidien. Le 30 décembre, le média, qui était autrefois un journal régional 100 % papier, tournera officiellement une page de son histoire. Le Progrès, sa seule édition toujours imprimée, et ce, uniquement le samedi, sera distribuée devant la porte de ses abonnés pour une dernière fois.

La fin du papier avait déjà été annoncée en mars.

En même temps, des employés ont été invités à quitter le navire en échange d’une compensation financière. Résultat, des photographes, des graphistes, un représentant publicitaire et des spécialistes de la mise en page, qui ont pour la plupart dédié leur carrière à la création de journaux papier, quitteront le marché du travail.

Ça se prépare depuis plusieurs années , explique Marc St-Hilaire en entrevue à l’émission Place publique.

125 travailleurs des Coops de l'information ont opté pour un départ volontaire.

Oui, il va y avoir quelques employés qui vont partir, puis on n’aura pas le même nombre d'employés. Mais on n’a plus non plus la bête du papier à remplir et à nourrir , explique Marc St-Hilaire.

Selon le directeur général du Quotidien, même si la salle de rédaction perd le tiers de ses effectifs, ses contenus journalistiques ne s’en trouveront pas affectés.

Ouvrir en mode plein écran Le Progrès sera publié une dernière fois le 30 décembre prochain. Photo : Radio-Canada

Le mot d'ordre va être qualité versus quantité. ­[...] Le média imprimé nécessitait beaucoup de gens pour remplir les pages. On avait un impératif de volume à livrer, ce qu’on a moins dans l’univers numérique , a expliqué l’ancien journaliste.

La transition permettra donc aux journalistes vétérans et de la relève qui sont toujours en place de peaufiner leur couverture. Donc là on a plus le temps de travailler des dossiers. C’est vraiment vers ça qu’on va aller , soutient Marc-Saint-Hilaire.

Aucune inquiétude

Depuis le début de l’année, Le Quotidien dit attirer de nouveaux lecteurs. Entre le mois de janvier et de septembre 2023, le nombre d’abonnements est en augmentation de 29 % par rapport à l’an dernier.

Sa conversion lui permet également de réduire ses coûts d’exploitation, car imprimer et distribuer des journaux coûtait plus cher que de publier des articles sur son site web et sur son application mobile.

Ouvrir en mode plein écran Le Quotidien sera 100% numérique à compter du 30 décembre prochain. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Marc St-Hilaire est très optimiste pour l’avenir. Moi, j'ai 110 % confiance dans le modèle actuel , dit-il.

« Il va y avoir une reconstruction, il va y avoir une adaptation, mais moi je suis convaincu que d'ici deux, trois, quatre ans, Le Quotidien va être encore là et plus fort que jamais », conclut le gestionnaire.

Le Quotidien fait partie des Coops de l’information, une entité qui rassemble cinq autres parutions, soit Le Droit, Le Nouvelliste, La Voix de l'Est, La Tribune et Le Soleil. Au total, ce sont 125 employés qui quitteront.