Une plateforme est lancée pour faciliter le bénévolat dans la MRC Abitibi

Une plateforme de gestion des bénévoles a vu le jour mercredi, dans la MRC Abitibi.

Il s’agit d’un site internet (Nouvelle fenêtre) qui permet de jumeler les gens ayant du temps à donner avec des organismes à but non lucratif à la recherche de bénévoles.

Le projet vient combler l’absence d’un centre d’actions bénévoles dans la région d’Amos. Il offre aux organismes à but non lucratif (OBNL) une façon simple de rejoindre des bénévoles intéressés par leur mission et aux bénévoles, un endroit où trouver des offres de bénévolat.

Cette plateforme a été créée parce qu’on a des gens qui venaient nous voir, qui désiraient faire du bénévolat, et on ne savait pas où les envoyer. Oui, nos organismes communautaires ont des besoins, mais pas tout le monde, pas tout le temps, alors c’était un peu compliqué à gérer. Le CSLC recevait aussi des demandes. C’est donc pour répondre à un besoin , explique Mylène Plante, agente de développement à la Corporation de développement communautaire d’Amos-région.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau site internet permet de jumeler les gens qui ont du temps à donner avec des organismes à but non lucratif à la recherche de bénévoles. Photo : Capture d'écran

Le fonctionnement est simple. Les citoyens intéressés doivent s’inscrire en ligne et préciser le ou les domaines d’activité dans lesquels ils souhaitent s’impliquer. Le maillage se fera ensuite automatiquement dès qu’un organisme exprimera des besoins dans les mêmes domaines.

Ce qui est important de savoir, c’est que lorsqu'on parle d’OBNL, bien qu’on soit la Corporation de développement communautaire, ce ne sont pas seulement les organismes communautaires qui peuvent s’inscrire. C’est pour tous les OBNL, les municipalités, dans le fond tant que ton but n’est pas lucratif littéralement. En ce moment, il y a une vingtaine d’organismes inscrits et des besoins exprimés pour 57 bénévoles , précise Mylène Plante.

Il est important que les bénévoles possèdent une adresse courriel pour les communications avec les organismes. La CDC offre de soutenir les personnes qui auront besoin d’aide pour monter leur profil de bénévole ou d’organisme.