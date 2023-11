La 10e Semaine sherbrookoise de rencontres interculturelles est lancée

Plus de 500 personnes étaient attendues au théâtre Granada mercredi soir pour la soirée de lancement de la 10e Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles. Au menu : des spectacles de tango, un carnaval brésilien, un film de Bollywood et un opéra ont été présentés.

C'est officiellement samedi prochain que va commencer cette Semaine de rencontres interculturelles. Pendant neuf jours, du 4 au 12 novembre, les Sherbrookois pourront participer à une quarantaine d'activités au total. Par exemple, il y aura une tournée de restaurants interculturels, une tournée de sensibilisation, un visionnement du film En attendant Raif ainsi qu'une journée pédagogique spéciale pour les enfants.

Depuis 10 ans, cette semaine revient année après année afin de créer un dialogue entre les différentes communautés de Sherbrooke de tous les horizons. La coordonnatrice de cet événement, Liliane Carvalho, soutient que c'est à ouvert à tous, tant aux nouveaux arrivants qu'aux Sherbrookois établis sur le territoire depuis longtemps.

Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des liens qui se font. Il y a des organismes qui se mettent ensemble pour organiser des activités, il y a des familles qui trouvent des activités , observe-t-elle.

On veut vraiment voir la communauté d'accueil découvrir les différentes cultures et les personnes issues de l'immigration. Le fait de venir nous montrer cette belle diversité, c'est ça, un rapprochement interculturel. C'est de mélanger les gens, c'est extraordinaire , se réjouit la coordonnatrice.

Le participant Andres Ramirez indique que c'était important pour lui de prendre part à la soirée afin de souligner notre richesse .

Sherbrooke commence de plus en plus à avoir une communauté interculturelle et, pour moi, c'est une soirée pour célébrer toutes les richesses qu'on a ici.