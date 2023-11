Le Marché de Noël allemand de retour à Québec du 23 novembre au 23 décembre

Pour sa 16e présentation, le cœur du Marché de Noël allemand sera de retour à la Place de l’Hôtel-de-Ville, fraîchement rénovée. Au total, 90 exposants accueilleront les visiteurs sur cinq sites dans une ambiance festive.

C’est vraiment une ambiance humaine. L’échange avec les exposants, les odeurs, les saveurs, la musique, les activités qui se déploient sur nos différents sites. C’est vraiment multisensoriel , ajoute la directrice générale Olivia Lexhaller.

C’est toujours très authentique, très féérique. La magie de Noël, on la vit sur tous les sites, avec tous les sens.

Ouvrir en mode plein écran Un élément du nouveau téléphérique du Marché de Noël allemand, lors de sa confection, en atelier. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Parmi les nouveautés, petits et grands seront invités à découvrir un téléphérique de jouets anciens. L'œuvre composée de 27 répliques de jouets tirés de la réserve du Musée de la Civilisation tournera dans les airs à une hauteur d’environ 4 mètres sur une distance de près de 14 mètres. Son inauguration marquera d’ailleurs l’ouverture officielle du marché, le 23 novembre, à 16 heures, à Place d’Youville.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe du concepteur du téléphérique du Marché de Noël allemand, Vano Hotton, à l'oeuvre. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Sur le même site, le groupe Krampus Fantastischer WunderFunk aura le mandat de garder la foule bien au chaud avec sa musique rythmée. L’un des trois bars du Marché y sera installé pour offrir le vin chaud, mais également d’autres boissons, avec ou sans alcool.

Publicité

À ce chapitre, il sera possible, pour la première année, de ramener à la maison le vin chaud du Marché de Noël allemand de Québec. Fabriqué par un producteur local, selon la recette originale du Marché, le breuvage est embouteillé sous le nom de Alpenglühen. Ceux qui le souhaitent pourront aussi se procurer un sachet d’épices pour concocter eux-mêmes cette recette réconfortante.

Les visiteurs pourront également se rendre sur l’un et l’autre des trois autres sites : les jardins de l’Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne, et la Place d’Armes, pour y vivre l'effervescence du Marché. Chacun des emplacements promet d’être bien animé, en plus d’offrir un décor unique avec toutes ses charmantes cabanes en bois et autres éléments distinctifs joliment illuminés.

Des prestations de Cors des Alpes données par un quatuor bavarois authentique seront proposées toutes les fins de semaine. Les enfants seront heureux de profiter de séances de bricolage en plus de découvrir un théâtre de marionnettes et l’incontournable château du Père-Noël.