Remplacement d’un barrage de protection d’un milieu humide

L’organisme Canards Illimités Canada remplace cette semaine une structure de protection d’une zone humide près de Hearst construite il y a une trentaine d’années.

Le remplacement d’un petit barrage sur un marais situé sur une terre privée près de Lac-Sainte-Thérèse, au nord de Hearst, s’inscrit dans le cadre d’un projet de renouvellement d'infrastructures plus général dans le Nord de l’Ontario depuis quelques années.

Depuis le début de la semaine, des employés de l’entreprise Villeneuve Construction s’affairent aux travaux en utilisant notamment de l’équipement lourd.

Ce barrage a été construit pour la première fois en 1989 ou 1990 et la structure est arrivée en fin de vie, il est temps de la remplacer , affirme l’ingénieur en conservation pour Canards Illimités Canada, Graham Janson, qui supervise les travaux sur place.

L'ingénieur de Canards Illimités Graham Janson pose avec le superviseur du site pour Villeneuve Construction, Marc Gosselin.

Canards Illimités rappelle que les milieux humides créent des habitats pour des oiseaux d'eau et d’autres espèces sauvages, fournissent une eau plus propre et capturent du carbone et des nutriments.

M. Janson souligne que la zone humide restaurée près de Hearst est d’une très grande qualité .

C'est beau et grand avec beaucoup de zones inondées et des habitats diversifiés en amont.

Les travaux comprennent le remplacement de ponceaux en métal par des ponceaux en plastique, qui auront une durée de vie plus longue, ainsi que le remplacement de la structure de contrôle du niveau de l’eau du marais.

Accord du propriétaire

Le propriétaire actuel du terrain, Gilles Guindon, a accepté que les travaux de remplacement soient effectués.

Nous sommes reconnaissants qu'il nous laisse faire ce travail , affirme Graham Janson.

M. Guindon dit constater les bienfaits du marais. Ça attire toutes sortes d’animaux, comme les orignaux.

Gilles Guindon mentionne avoir eu des assurances à propos de la condition de son chemin. Ils m’ont dit qu’ils allaient le remettre comme c’était ou mieux.

Renouvellement

Selon Canards Illimités Canada, plusieurs structures de protection de zones humides ont été construites à la fin des années 1980 et au début des années 1990 dans le Nord de l’Ontario et qu’elles sont arrivées à la fin de leur durée de vie prévue.

Il est temps de réinvestir et de remplacer les anciennes infrastructures par de nouvelles pièces mises à jour afin que nous puissions protéger ces précieux écosystèmes pendant encore 30 ans et au-delà , affirme l’organisme dans un courriel.

Depuis 2019, Canards Illimités Canada dit reconstruire environ 20 projets par an dans la province, dont 2 en moyenne dans le Nord de l'Ontario.

Un projet de restauration a notamment été effectué dans la région de Cochrane l’an dernier. Un autre doit avoir lieu sur l’île Manitoulin cette année.

Canards Illimités indique qu’il existe environ 900 projets de terres humides dotés d'infrastructures de contrôle de l'eau dans toute la province, dont une cinquantaine dans le Nord de l'Ontario.

Les ponceaux en plastique qui seront installés sur le site du barrage.

Les travaux sont payés grâce à des fonds amassés par différentes activités de financement effectuées par des bénévoles de l’organisme à travers le pays.

Canards Illimités Canada a lancé son premier projet de restauration de milieux humides au Canada il y a 85 ans.