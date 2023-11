La Ville d’Ottawa songe à offrir des incitatifs pour convertir des bureaux en logements

La Ville d’Ottawa songe à proposer des incitatifs pour faciliter la conversion rapide de bureaux vacants en logements.

Le comité de la planification et du logement de la Ville d’Ottawa a voté mercredi en faveur d’une motion visant à faciliter la transformation rapide d’édifices à bureaux vacants en appartement. Ces allègements permettront notamment la modification de certaines règles de zonage et proposeront des incitatifs financiers qui permettront aux promoteurs dans une zone limitée du centre-ville de payer moins de redevances.

Ces recommandations font suite au plan du gouvernement fédéral visant à réduire ses espaces de bureaux dans la région de la capitale fédérale. Si la motion est adoptée, elle permettrait donc d’inciter les promoteurs immobiliers à se lancer dans la transformation des espaces de travail vides en logements, ce qui favorisera, selon l'administration municipale, la revitalisation du centre-ville d’Ottawa avec plus d’épiceries, de restaurants et de services de proximité.

La motion du comité de la planification et du logement sera soumise la semaine prochaine au conseil municipal.

Encourager la conversion

Nous avons vu aujourd'hui qu’il y a un désir de la part du comité et probablement du conseil pour donner un peu d’aide pour la conversion parce que c’est un enjeu très important pour la stabilité de la Ville , a expliqué le conseiller municipal du quartier Kitchissippi, JeffreyLeiper, à sa sortie du comité.

Pour le conseiller de Stittsville, GlenGower, il est important pour la Ville d’encourager les populations à vivre et à travailler au centre-ville parce que cela constitue un impact positif sur plusieurs services municipaux dont le réseau de transport.

Ouvrir en mode plein écran Le complexe de L'Esplanade Laurier fait partie d'une liste de neuf bâtiments, à Ottawa, que le gouvernement fédéral a déclaré vouloir vendre ou transférer, en mai dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrew Foote

Contrairement à la Ville de Calgary, Ottawa n'envisage cependant pas d'offrir des incitations de plusieurs millions de dollars. Les six changements recommandés comprennent donc la suppression d'une taxe et la demande à la province de modifier ses propres règles, dans le cadre d'un plan visant à construire 151 000 logements d'ici à 2031.

Dans son rapport, le comité de la planification et du logement de la Ville d’Ottawa souligne que le taux d’inoccupation des bureaux au centre-ville d’Ottawa est de 14,2 % pour le troisième trimestre de 2023. Plus loin, on peut également lire que plus de 700 nouvelles unités ont déjà été créées à partir de conversions de bureaux en logements.

Plus de logements pour plus de services

La conseillère municipale de Somerset, Ariel Troster, accueille favorablement l'idée et estime qu'une transformation urbaine s'impose.

Ce n'est un secret pour personne que le centre-ville d'Ottawa a beaucoup changé. Il a changé pendant la pandémie et je ne pense pas qu'il redeviendra un jour ce qu'il était , fait-elle savoir.

Ouvrir en mode plein écran Ariel Troster, conseillère municipale de Somerset (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Pour Mme Troster, les résidents du centre-ville d'Ottawa veulent plus de services, de quincailleries et d'épiceries, par exemple. Ce dont nous avons besoin pour toutes ces choses et pour que le centre-ville prospère, c'est d'un plus grand nombre de personnes vivant au cœur de la ville , souligne-t-elle.

La conseillère municipale insiste sur le fait que les changements proposés par la Ville pourraient accélérer le processus de développement et permettre aux promoteurs d'économiser des centaines de milliers de dollars.