Pêche à la crevette : les propositions du MPO ne passent pas dans l’industrie

Les pêcheurs de crevette nordique du Québec et de l’Atlantique refusent en bloc la nouvelle approche de précaution présentée par les scientifiques de Pêches et Océans Canada (MPO) pour protéger les stocks.

Un texte de Martin Toulgoat

Les associations de pêche du Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, des industriels et des scientifiques du MPO étaient réunis durant deux jours pour le comité consultatif qui s'est terminé mercredi à Québec.

Ouvrir en mode plein écran Les stocks de crevettes nordiques dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ne risquent pas de s’améliorer, selon Pêches et Océans Canada (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le meilleur des scénarios proposés par les scientifiques est un quota total de 5,7 millions de livres, soit deux fois moins que le total des captures de cette année.

Les pêcheurs souhaitent plutôt un volume de capture basé sur les quantités pêchées cette saison. Jusqu'à maintenant, il s'est capturé un peu plus de 11 millions de livres de crevettes dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent.

Il faut garantir qu'il y aura une industrie qui sera encore debout l'an prochain au niveau de la crevette nordique dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, il faut aller chercher les meilleurs éléments possibles dans toutes les approches qu'on peut regarder ensemble.

Les gouvernements provinciaux des flottilles touchées par cette crise sont aussi interpellés afin de travailler en collaboration avec le fédéral pour sauver cette industrie.

Aujourd'hui, on est rendus dans nos derniers milles. Il faut absolument que tout le monde se rejoigne autour de la table et ça, ça implique aussi les provinces , soutient le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Jean Lanteigne.

Ouvrir en mode plein écran Jean Lanteigne explique que les crevettiers sont dépendants du marché mondial et qu'il ont difficilement accès aux réseaux locaux et nationaux de distribution pour leurs produits. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Urgence de pêcher le sébaste

Par ailleurs, les pêcheurs croient qu'il y a plus que jamais urgence de lancer une pêche au sébaste dès la prochaine saison.

Ouvrir en mode plein écran Le sébaste du golfe du Saint-Laurent est convoité. Photo : iStock

Selon les scientifiques, on compte 30 fois plus de sébaste qu'il y a 10 ans et sa prédation est l'une des causes principales du déclin de la crevette nordique, avec le réchauffement de l'eau. Et les usines assurent être prêtes à transformer le poisson rouge.

Il y a plusieurs usines, notamment à Rivière-au-Renard, qui sont prêtes à transformer du sébaste. Il y a aussi beaucoup d'études qui se font actuellement, autant pour la transformation que la commercialisation, alors on sera prêts si on peut enfin annoncer une pêche commerciale.

Les pêcheurs demandent aussi un programme de rachat de permis pour rationaliser le nombre de pêcheurs et, surtout, un Fonds d'urgence pour éviter des faillites et maintenir l'expertise sur les bateaux et en usine.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Paul Gagné, directeur de l'Association québécoise des industriels de pêches Photo : Radio-Canada

Il y a des pêcheurs qui sont en sérieuses difficultés, il y a des transformateurs qui sont en sérieuses difficultés, martèle Jean Lanteigne. Il faut arriver avec un ensemble de solutions, alors voilà pourquoi on pense que le rachat de permis doit être inclus dans tout ce qu'on peut faire dans ce concept de transition là.

Des doléances entendues par le MPO

Même si le mandat des chercheurs de Pêches et Océans Canada est avant tout de présenter des données scientifiques sur l'état des stocks, d'autres éléments feront partie des recommandations faites à la ministre fédérale des pêches, Diane Lebouthillier, notamment les revendications des pêcheurs.

Surtout de recueillir leurs commentaires et leurs perspectives par rapport à la situation, par rapport à la prochaine saison, quelles sont leurs recommandations.

Toutefois, selon Mme Lemire, cette approche de précaution est nécessaire et inévitable pour le rétablissement des stocks, en vertu des obligations inscrites dans la Loi fédérale sur les pêches.

Donc à partir de ce moment-là, le ministère a l’obligation de mettre en place des mesures de gestion pour assurer la pérennité des stocks et lorsque ces stocks tombent en zone critique, on a l’obligation de développer des plans de rétablissement et de mettre en place les mesures qui vont permettre aux stocks de sortir de la zone critique le plus rapidement possible , explique la directrice régionale de la gestion des pêches.

Ouvrir en mode plein écran Maryse Lemire, directrice régionale de la gestion des pêches à Pêches et Océans Canada Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Les associations de pêcheurs demandent une rencontre d'urgence avec la ministre fédérale des pêches, Diane Lebouthillier, pour avoir des indications claires sur ses intentions pour la prochaine saison.

Par courriel, la ministre explique qu’elle attendra les recommandations de ses scientifiques avant de prendre une décision finale.

Ouvrir en mode plein écran Diane Lebouthillier affirme que «la construction de ce navire permettra non seulement de créer et maintenir des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, mais stimulera directement et indirectement l’économie de toute la région.» Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvallon

Au cours des prochaines semaines, le MPO finalisera l'analyse de toutes les données scientifiques, les commentaires de l'industrie et les impacts économiques des différents scénarios avant de déposer une recommandation sur mon bureau d'ici le mois de décembre, écrit la ministre. Le tout me permettra de vous annoncer un plan de match au plus tard au retour des Fêtes, en janvier.

La ministre Lebouthillier s’est dite aussi préoccupée par les conclusions apportées par les scientifiques, alors que trois des quatre zones de pêche se situent présentement dans la zone critique, et que seulement 38 % du quota total a été pêché cette année.