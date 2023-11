L’OMH de Sept-Îles souhaite transformer 12 grands logements en 24 petites unités

À Sept-Îles, l'Office municipal d'habitation (OMH) a trop de grands logements, mais personne n’est disposé à les remplir. L’organisme propose donc de transformer 12 grands logements en 24 plus petites unités.

L' OMH compte actuellement 26 demandes en attente pour ce type de logement, selon le président du conseil d'administration de l'organisation, Guy Berthe. Ce qu’on retrouve, ce sont énormément de personnes seules et de couples. Des familles avec plusieurs enfants, il y en a de moins en moins , souligne-t-il.

Guy Berthe rappelle que le taux d'inoccupation à Sept-Îles était de 1,4% en 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Guy Berte observe que les temps ont changé depuis la construction d'immeubles à logements de l’ OMH de Sept-Îles, dans les années 70. On retrouvait des gens avec cinq ou six enfants, donc beaucoup de ces édifices-là sont faits avec cinq ou six chambres à coucher , raconte-t-il.

Pour avoir accès à ces logements à prix modique à Sept-Îles, le salaire d’une personne seule ou en couple ne doit pas dépasser 29 000 dollars.

Face à la situation, l’Office municipal d’habitation propose de diviser ses 12 grands logements en 24 plus petites unités. Ainsi, presque toutes les personnes en attente d’un logement vont trouver un toit, selon Guy Berthe.

Il y a des coûts d’entretien et on perd de l’espace pour rien. On viendra régler cette problématique-là aussi , ajoute le président de l’ OMH .

Répondre à la demande, réduire les coûts de construction et exécuter rapidement les travaux une fois lancés : les avantages de l’approche de l’ OMH sont multiples. Guy Berthe est d’avis qu’il faudra toutefois s’armer de patience.

Des personnes vulnérables en attente

La directrice de Transit Sept-Îles, Valérie Santerre, fait le même constat, elle qui œuvre dans les services d’hébergement temporaire pour les personnes en difficulté.

Valérie Santerre est la directrice du centre d'hébergement Le Transit à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

On va trouver des solutions, on n’a pas le choix. Combien d’années ça peut prendre? Je ne sais pas , s’impatiente Valérie Santerre.

L’organisme aide de 200 à 300 personnes en situation de crise par année. Ce sont des personnes qui sont victimes de violence conjugale. Ça peut être des personnes qui ont vécu des séparations. J'ai eu des couples, c'est certain, mais la majorité des personnes sont seules , fait valoir Valérie Santerre.

D'après le reportage de Renaud Chicoine-Mckenzie