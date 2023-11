Six ans après la disparition de Mélissa Blais, à Louiseville, la famille poursuit ses efforts pour la retrouver malgré les obstacles. En juillet dernier, la Sûreté du Québec (SQ) a ajouté le cas de Mélissa Blais dans les dossiers non résolus.

Bien que la Sûreté du Québec ait affirmé à la famille que l’enquête n’est pas pour autant abandonnée, la décision de retirer l’enquêteur à temps plein a été un choc pour Manon St-Pierre, la demi-sœur de Mélissa Blais, pour nous dire qu'ils ont épluché tout le dossier et ont fait des rencontres, des entrevues, ils ont fait des recherches qu'on leur avait demandées aussi, pour en fin de compte nous dire qu'ils ne peuvent plus [faire de recherches] parce que Mélissa, c'est un cold case [dossier non résolu] , ajoute-t-elle.

On est sortis de là tout le monde en pleurs, et puis bon, c'est un peu nous faire dire non pas qu’ils [la Sûreté du Québec] l'abandonnent, mais que bon… On est laissés à nous autres mêmes, finalement.

Voilà donc près de six ans que la famille persiste à découvrir la vérité. À chaque événement, on dit toujours [que] ça va débloquer, il y a quelque chose qui va sortir, puis on arrive et on est dans le néant. Mais pas question d’abandonner : On ne lâche pas, même après six ans. Puis après sept ans, on va être encore là , ajoute Manon St-Pierre.

De nouvelles recherches

Au mois de novembre, la famille rencontrera les Plongeurs de l’espoir et le détective privé Stéphane Luce, de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec, pour établir un plan de match.

Le fleuve Saint-Laurent entre Berthier et Louiseville est maintenant dans la mire de la famille.

Cette partie du fleuve qu'on veut faire [fouiller] n’a pas été [explorée à ce jour].

Minimalement, deux sorties sont prévues avec les Plongeurs de l'espoir au printemps 2024.

Il y a donc maintenant six ans que Mélissa est mystérieusement disparue après une sortie en soirée dans un bar de Louiseville. Après toutes ces années et toutes ces recherches, même le véhicule de Mélissa Blais demeure introuvable.

De son côté, la Sûreté du Québec n'a pas donné suite à nos demandes d’information.