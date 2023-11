Plan B pour le tramway : la Ville prend le contrôle, mais s’expose au risque

Sans soumissionnaire pour construire le tramway de Québec, le maire Bruno Marchand a annoncé mercredi la mise en œuvre de son plan B : être à la fois maître d’ouvrage et maître d'œuvre du projet. Il s’agit de l’option la plus complexe, mais qui permet un meilleur contrôle des coûts, selon des experts.

En proposant de construire un tramway à 8,4 milliards de dollars, Bruno Marchand estime limiter l’explosion des coûts du projet. C’est aussi ce que croit Pierre Barbeau, spécialiste en planification des transports et chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal.

À 8 milliards, on est dans des coûts qui sont très raisonnables par rapport à des [projets] comparables , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Barrieau est spécialiste en planification des transports et chargé de cours à la Faculté de l'aménagement de l'Université du Québec à Montréal. Photo : Radio-Canada

En agissant à titre de maître d'œuvre, la Ville évite en effet de devoir s’acquitter d’une prime de risque exigée par un consortium. L’administration municipale pourra aussi bénéficier d’un meilleur taux d'intérêt qu’une entreprise privée, selon Pierre Barrieau. En somme, la Ville aura un meilleur contrôle sur les coûts du projet.

C'est la façon dont la Ville va être capable d'avoir les deux mains sur le volant.

Réaliste, la Ville comme maître d'œuvre du tramway? L'avis d'un expert.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Réaliste, la Ville comme maître d'œuvre du tramway? L'avis d'un expert ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Réaliste, la Ville comme maître d'œuvre du tramway? L'avis d'un expert. 7 minutes 14 secondes) Durée de 7 minutes 14 secondes 7:14

Faute de soumission, Bruno Marchand ignore la somme réelle d’un tramway dont la construction serait gérée par des consortiums. Le maire croit toutefois que l’estimation de 12 à 13 milliards est vraisemblable .

Publicité

Les calculs de la Ville laissent perplexe Pierre-André Hudon, professeur agrégé au Département de management de l’Université Laval.

J'ai de la misère à croire que la Ville puisse sauver quatre milliards [de dollars], dit-il. Ça me semble vraiment optimiste comme scénario.

Trois scénarios de construction

Le plan B de Bruno Marchand n’a rien d’unique.

Il y a trois grandes manières dont on peut générer des projets d'infrastructures de l'ampleur du tramway de Québec , résume Pierre Barrieau.

La première consiste à donner un contrat à une compagnie privée qui réalise tout le travail. La deuxième est de diviser le travail en deux ou trois lots d’appels d’offres. C’était la stratégie choisie jusqu’à maintenant pour le tramway de Québec. Pierre Barrieau précise que plusieurs grands projets ont été réalisés selon ce modèle, comme le Réseau express métropolitain (REM).

Publicité

Pour les villes, ces deux options sont les plus simples. C'est beaucoup moins de planification et ça élimine le risque. Une fois que le contrat est signé, on a une entente financière de 50 ans , précise le spécialiste.

Mais les projets ne sont pas pour autant à l’abri de problèmes. L’expert cite en exemple le train léger d’Ottawa, qui a connu plusieurs perturbations depuis sa mise en fonction.

La troisième stratégie consiste à morceler la construction en plusieurs appels d’offres pour chaque portion du travail. Le prolongement du métro de Montréal a été réalisé de cette façon, avec la Société de transport de Montréal dans le rôle du maître d'œuvre. C’est cette option que choisit la Ville de Québec à partir de maintenant.

Le maire Marchand précise que la Ville a accumulé de l’expérience à titre de maître d'œuvre dans d’autres réalisations de moins grande ampleur, comme la construction du Centre Vidéotron et de l’usine de biométhanisation.

Quelle est la différence entre un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage? « Il existe une nuance entre les termes maître d’œuvre et maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre est responsable de l’exécution des travaux. Le maître d’ouvrage fait faire le travail, s’occupe de la rémunération et fixe les échéances. C’est lui qui confie l’exécution des travaux au maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre désignent parfois la même personne ou le même groupe. » Source : Termium Plus

Selon Pierre Barrieau, le bureau de projet de tramway pourrait très bien devenir la tête dirigeante du projet.

La Ville de Québec a déjà une bonne partie des connaissances dont elle a besoin. Elle va peut-être avoir besoin d'ajouter à son équipe 15 à 20 spécialistes en approvisionnement et des spécialistes qui vont suivre le dossier d'un bout à l'autre, plutôt que de donner le contrat à une firme , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La construction du Centre Vidéotron, pour lequel la Ville a été maître d'œuvre, a coûté 30 millions de dollars de moins que prévu au départ. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Un plan plus risqué

L'envers de la médaille, c'est que la Ville devra gérer tous les problèmes, les retards et les dépassements de coûts de chaque appel d’offres.

Si la Ville est maître d'œuvre, c'est elle qui devra faire le contrôle de qualité et s'assurer que les livrables sont bien faits et dans les temps , précise Pierre Barrieau.

Chaque fois qu’un problème de coordination entraînera des délais, la facture sera acheminée directement à la Ville.

C’est du travail, c’est du risque, de la coordination… et à la limite je vous dirais, c’est du trouble , ajoute Pierre-André Hudon.

Aux yeux du professeur, le plan B du maire Marchand est loin d’être une assurance que le tramway sera un jour mis sur les rails, surtout s’il n’obtient pas l’appui du gouvernement provincial.

Mercredi, le premier ministre François Legault a qualifié de « cher » un tramway dont la construction est estimée à 8,4 milliards de dollars. En proposant un projet en trois phases, Pierre-André Hudon croit que Bruno Marchand a ouvert la voie pour que le projet soit scindé.

Ça passe ou ça casse. Soit le gouvernement provincial paie [sa part], soit il n’y a pas de projet, tout simplement.

François Legault a affirmé qu'il prévoit rencontrer Bruno Marchand dans les prochains jours pour discuter du projet de tramway.