Une journée après avoir retiré une ancienne ministre de cinq comités de l’Assemblée législative, le gouvernement de Blaine Higgs laisse entendre qu'il pourrait revenir sur sa décision et que d’autres changements pourraient être faits.

Mardi, le gouvernement a changé la composition de 11 comités. Règle générale, les ministres n’y siègent pas.

Plusieurs élus ont perdu leurs responsabilités ministérielles lorsqu’ils se sont opposés au gouvernement Higgs sur la question de la politique 713. Leur départ du Cabinet et le remaniement ministériel qui a suivi ont donc rendu nécessaire la recomposition de plusieurs comités.

Andrea Anderson-Mason, la députée de Fundy–Les-Îles–Saint-Jean-Ouest qui fait partie des dissidents de l’été dernier, vient de perdre sa place sur cinq des sept comités qu’elle occupait. Elle avait été ministre de la Justice lors du premier mandat du gouvernement Higgs.

Dorothy Shephard a été ministre de la Santé de l'automne 2020 à l'été 2022. (Photo d'archives)

Le gouvernement Higgs a aussi décidé mardi de ne pas faire siéger l’ancienne ministre de la Santé Dorothy Shephard sur un comité des comptes publics.

Or, c’est devant ce comité que l’ancienne médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, va témoigner jeudi au sujet de la gestion de la COVID-19. Dorothy Shephard avait été nommée ministre de la Santé en septembre 2020, donc dans les premiers mois de la pandémie.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, et la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, le 24 avril 2020 à Fredericton.

Mardi, Susan Holt, la cheffe de l’opposition libérale à Fredericton, a sous-entendu que le premier ministre Blaine Higgs voulait punir des députés qui ont critiqué ses décisions, ou posent des questions difficiles lors des comités.

Elle insinue que le premier ministre ne veut pas que l’ancienne ministre de la Santé donne son opinion sur la gestion de la pandémie lors de la réunion du comité, plus tard cette semaine.

D'autres changements à l'horizon

Mercredi, le leader parlementaire du Parti progressiste-conservateur, Glen Savoie, a laissé entendre que la composition des comités pourrait bientôt changer une fois de plus.

Les comités peuvent changer n’importe quand, a-t-il dit aux médias, mercredi. Soyez attentifs, parce que des changements s’en viennent .

Le député et ministre de la Francophonie, Glen Savoie, est leader parlementaire de son parti. (Photo d'archives)

Susan Holt réplique qu’elle y voit encore plus d’instabilité et d’indécision de la part de ce gouvernement .

Quatre ministres ne sont plus au Cabinet depuis qu’ils se sont opposés à la révision par le gouvernement de la politique 713 sur les droits des élèves transgenres ou non binaires dans les écoles publiques.

Susan Holt est cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives)

Daniel Allain a maintenant une place sur sept comités, Trevor Holder sept également, Dorothy Shephard est sur quatre et Jeff Carr, sur trois.

Les deux autres députés dissidents n’étaient plus ministres lorsque la controverse sur la politique 713 a éclaté. Andrea Anderson-Mason n’est plus que sur deux comités : un siège peu, et elle doit être automatiquement sur l’autre en raison de son rôle de présidente adjointe de l’Assemblée législative.

Dans le sens horaire : Andrea Anderson-Mason, Jeff Carr, Daniel Allain, Trevor Holder, Ross Wetmore et Dorothy Shephard.

Son collègue député de Gagetown-Petitcodiac, Ross Wetmore, a perdu sa place sur deux des sept comités dont il faisait partie, mais a été ajouté à un autre. Il est donc maintenant membre de six comités.

Glen Savoie a souligné mercredi que tous les députés peuvent venir poser des questions lors des audiences d’un comité, même s’ils n’y siègent pas et n’ont pas droit de vote.

S’ils ont des questions et des commentaires pertinents, ils sont les bienvenus , a-t-il déclaré.