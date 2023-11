Surdoses en C.-B. : Un panel recommande l’approvisionnement en drogue sans ordonnance

Les Britanno-Colombiens aux prises avec des problèmes de toxicomanie devraient avoir accès à de la drogue sécuritaire sans ordonnance, selon un comité d’examen des décès liés aux surdoses du Service des coroners de la Colombie-Britannique. La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside a déjà rejeté cette recommandation.

Dans son rapport déposé mercredi, le comité d’experts mis sur pied en décembre 2022 rappelle qu’il existe des initiatives d’approvisionnement plus sûr en Colombie-Britannique, mais qu’elles sont loin d’être suffisantes.

Moins de 5000 Britanno-Colombiens qui souffrent d’un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes ont accès à ce système alors que 225 000 sont à risque de mourir par un approvisionnement de substances non réglementées , se désole le président du comité, Michael Egilson.

M. Egilson et la coroner en chef Lisa Lapointe ont rappelé à plusieurs reprises, pendant la conférence de presse, que plus de 13 000 personnes sont déjà mortes d’une surdose en Colombie-Britannique depuis que l’état d’urgence a été déclaré en 2016.

D’ailleurs, les plus récentes données ont été publiées le même jour : 175 personnes ont perdu la vie dans la province à cause de drogues toxiques en septembre 2023, soit une moyenne d’environ 5,8 décès par jour.

Cette crise est à propos de personnes. (...) Nous ne pouvons pas devenir apathiques devant ces chiffres dévastateurs. Cela ne peut pas être notre nouvelle normalité , a indiqué Michael Egilson, président du comité d’examen des décès liés aux surdoses du Service des coroners de la Colombie-Britannique.

Le comité recommande donc que la province demande une exemption au gouvernement fédéral pour permettre l’accès sans ordonnance à des opioïdes sécuritaires, pour les personnes qui risquent de mourir en raison de la toxicité des drogues. Il recommande aussi que le ministère de la Santé mentale et des Dépendances permette aux agences de demander un permis pour distribuer sans ordonnance ces substances réglementées.

Recommandation rejetée

Dans une lettre adressée à la coroner en chef, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances Jennifer Whiteside a rappelé que la médecin en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, est en train d’étudier le programme de prescription d’alternatives pharmaceutiques pour le rendre plus accessible et que les modèles sans ordonnance ne sont pas à l'étude.

Par conséquent, je ne peux pas accepter la recommandation principale de ce rapport de poursuivre un modèle d'approvisionnement plus sûr sans ordonnance , a ajouté la ministre.

Ouvrir en mode plein écran Selon la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, Jennifer Whiteside, le gouvernement continue d’améliorer le système de traitement pour les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

C’est décevant , admet la coroner en chef Lisa Lapointe. Elle précise que le panel est impartial et non motivé par une position politique ou idéologique et qu’il est formé d’experts qui se basent sur leurs connaissances pour émettre des recommandations pour réduire le nombre de décès.

Le parti BC United rejette également cette recommandation. Elenore Sturko, la porte-parole du parti en matière de santé mentale et de dépendance a exprimé son inquiétude devant un système de distribution de drogue sécuritaire par des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé. Nous devons continuer de voir cet enjeu comme un enjeu médical , a-t-elle précisé.

Le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, qui prescrit justement des alternatives pharmaceutiques plus sécuritaires est également contre leur distribution sans prescription, parce que cela donne l’impression qu’il s’agit d’une solution miracle. Selon lui, cette mesure simplifie trop un problème beaucoup plus complexe.

L’approvisionnement sécuritaire, c’est un outil, ce n’est pas la solution.

Rendre l’approvisionnement sécuritaire plus disponible sans ordonnance va nous [empêcher] d’aborder la problématique de fond , croit le médecin qui explique que les personnes avec des problèmes de dépendance ont souvent aussi des problèmes médicaux, sociaux et psychologiques et peuvent éprouver de l’insécurité de logement, de l’insécurité financière ou de l’insécurité alimentaire.

Michael Egilson reconnaît de son côté que l’approvisionnement n’est pas une solution magique. Nous avons besoin d’un système global de promotion de la santé, de traitement, de réduction des méfaits, mais cela prendra du temps , dit-il, ajoutant qu’en attendant un tel système l’approvisionnement de drogue sécuritaire est une solution rapide.

Le panel recommande également que des solutions à la crise soient également proposées et mises en oeuvre par les communautés autochtones, dans le respect de l’autodétermination autochtone, financées par la province, parce qu’un nombre disproportionné d’autochtones sont victimes de la crise des opioïdes.