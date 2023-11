La Matanie veut mieux faire connaître ses frigos partagés

La MRC de La Matanie veut publiciser les frigos partagés qui sont en place dans la région. Une agente de projet a été engagée pour mettre en place une campagne afin de mieux faire connaître l’initiative.

On compte neuf frigos partagés en Matanie, répartis un peu partout sur le territoire. La nourriture provient de dons faits par les gens de la communauté. Les citoyens peuvent s'y servir gratuitement.

Le frigo partagé, c’est pour ne rien perdre et éviter le gaspillage de la nourriture, mais c’est aussi pour aider les familles pauvres ou même moins pauvres , explique le bénévole Richard Lamarre.

Ouvrir en mode plein écran Le bénévole Richard Lamarre tient un sac de pommes de terre dans ses mains. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le Frigo du partage de Saint-Adelme a été créé il y a deux ans. C'était le premier en Matanie, mais depuis, l’idée a fait des petits. Le problème, c’est que les neuf frigos partagés de la Matanie sont encore peu connus du grand public.

La MRC a donc décidé d’octroyer un financement de 30 000 dollars à l'initiative pour engager une chargée de projet et payer de la publicité.

Ouvrir en mode plein écran Le Frigo du partage de Saint-Adelme compte aussi une section avec des tablettes pour la nourriture sèche. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Notre objectif principal en ce moment est de faire connaître l’initiative pour que les gens s’approprient le concept de frigo. C’est pour tout le monde. Je peux aller porter des aliments, en prendre et en donner. C’est le principe de confiance , indique la directrice du service de développement territorial de la MRC de La Matanie, Vanessa Caron.

Ouvrir en mode plein écran Vanessa Caron, directrice du service de développement territorial de la MRC de La Matanie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Vanessa Caron aimerait aussi que davantage de frigos soient placés à l’extérieur pour être accessibles en tout temps. Actuellement, les frigos se trouvent dans des site intérieurs avec des heures d’ouverture précises, ce qui en limite l’accès.