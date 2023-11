Les stations de ski Norquay, Nakiska et Lac Louise, en Alberta, seront ouvertes aux amateurs de ski et de planche à neige la première fin de semaine de novembre en raison de conditions météorologiques favorables.

Le directeur général de Norquay, André Quenneville, explique qu'une ouverture au début du mois de novembre n’est pas hors du commun, mais qu'il est surpris par la quantité de neige.

Il y a déjà eu 35 cm de neige la semaine dernière au mont Norquay. Ce sont les meilleures [conditions] que j'ai jamais vues en début de saison , dit-il.

Cette chute de neige s’ajoute à une épaisseur de 30 cm déjà en place à Norquay.

Il y a deux semaines, on faisait du vélo, il faisait beau soleil. Maintenant, c'est l'hiver.

La station de ski Norquay ouvre une partie de la montagne. Le remonte-pente Cascade et le tapis roulant seront ouverts pour offrir des pistes aux débutants. Norquay prévoit d'ouvrir le reste des pistes au début du mois de décembre.

La station de ski Nakiska sera ouverte pour une fin de semaine d’essai. Seules les pistes intermédiaires et expertes seront ouvertes aux amateurs.

Le froid d’octobre contribue au ski de novembre

Pour ces centres de ski, des conditions météorologiques froides et une bonne chute de neige ont contribué à la possibilité d'ouvrir les stations.

La deuxième moitié d’octobre était froide, précise Natalie Hasell, métrologue de sensibilisation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada : La circulation des vents a forcé l'air à monter les contreforts. C'est une situation où on attendrait que la neige un peu plus abondante soit produite.

En ce qui concerne les prévisions météorologiques du mois de novembre, on ne voit pas de grande tendance , dit-elle.

La météorologue recommande aux amateurs de poudreuse d’être prudents sur les routes. Des températures fluctuantes pourraient engendrer de la fonte sur les routes.