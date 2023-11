LHJMQ : Un retour réussi pour Justin Gendron

Quand Justin Gendron a mis le patin sur la glace du Centre Avenir, à Moncton, le 5 octobre, il a vécu un moment de fierté. Enfin, le défenseur revenait au jeu, après une longue absence.

C'est sûr que j'étais excité de retourner au jeu après 6 mois , mentionne l'Acadien originaire de Dieppe. C'était difficile au début de m'adapter.

Son premier match a été un succès éclatant, avec deux buts, pour aider son équipe, les Tigres de Victoriaville, à battre les Wildcats de Moncton, un club qu'il a encouragé dans sa jeunesse.

Ouvrir en mode plein écran Justin Gendron est félicité par ses coéquipiers après son 2e but lors d'un match à son retour au jeu, à Moncton Photo : Capture d'écran / LCH TV

Ça a bien été à Moncton. Mais, après ça, j'ai joué à Halifax et au Cap-Breton, c'était moins bien , admet-il. C'était plus dur, il fallait que je me réhabitue au jeu.

Il devait retrouver ses repères : la vitesse du jeu, le souffle, le système de jeu. Ses coéquipiers avaient deux mois d'avance sur lui. La saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQ ) commence à la mi-août. Justin est revenu en octobre.

Les Tigres ont acheté des équipements spécialisés pour l'aider dans sa remise en condition, après son opération.

On travaillait nos jambes de 4 à 5 fois par semaine , explique Gendron. Au moins, j'ai pu maintenir la forme avec les autres.

Après un passage à vide, Justin Gendron a repris son rythme de croisière. En 11 parties, il a marqué 4 buts et obtenu 3 mentions d'aide.

Dans la mire de la LNH

C'est un faible échantillon, mais les dépisteurs de talent l'ont à l'œil. La Centrale de recrutement de la Ligue nationale indique qu'il est un joueur de catégorie C. C'est-à-dire qu'il pourrait être choisi au 4e ou au 5e tour du repêchage en 2024.

Pour lui, le rang de sélection ou la ville n'ont pas d'importance. Le but, c'est d'être repêché.

C'est vraiment le fun de voir ton nom là. Ça m'encourage vraiment à continuer de travailler fort et à me pousser pour encore être meilleur. Ça fait seulement 11 parties que je joue. C'est juste le début de la saison.

Les statistiques ne font pas foi de tout quand vient le temps de repêcher un joueur, mais ça aide. L'an dernier, il obtenait 27 points, dont 17 buts en 44 parties.

Si les recruteurs prennent des notes, ils verront, dans les derniers matchs, un joueur qui fonce et qui n'a pas peur de se blesser à nouveau.

J'essaye de ne pas trop y penser, je ne me mets pas trop de pression. Je sais comment bon je peux jouer. J'essaye de jouer à mon mieux.

D'ailleurs, Justin Gendron prend soin de son corps, pour éviter d'autres blessures.

Ouvrir en mode plein écran Justin Gendron célèbre son premier but à vie dans la LHJMQ, devant Anthony DiCesare, des Cataractes de Shawinigan. Ça se passait le 1er octobre 2021. Photo : Oli Croteau

Il aimerait aussi améliorer sa vitesse, particulièrement ses premières enjambées. Après tout, il est encore un adolescent en croissance.

Le succès attire le succès

Le retour de Justin Gendron s'inscrit aussi dans une bonne séquence des Tigres de Victoriaville : 6 victoires et 2 défaites en prolongation à leurs huit dernières parties.

On recommence à jouer en équipe et on a du plaisir à jouer sur la glace , explique l'Acadien. On savait qu'on pouvait bien jouer.

Tous les ingrédients sont donc en place pour la suite. Il garde les deux patins sur la glace et la tête froide.

Il est conscient que rien n'est acquis et que ça bouge vite dans le monde du hockey.