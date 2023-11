Incursion dans l’univers de l’impro au collégial dans J’te pète en mixte, à Premier Acte

L’univers de l’improvisation collégiale et la pression de performance sont au cœur de la pièce J’te pète en mixte, présentée à Premier acte. Ce solo théâtral est le troisième projet du triptyque proposé par l’Apex Théâtre.

Clémence Lavallée interprète le personnage de Catherine, jeune cégépienne déterminée à se démarquer des autres étudiants de son programme de théâtre. Elle rejoindra l’équipe d’improvisation et devra jongler avec ses nouvelles relations personnelles et ses standards de performance trop élevés.

À travers la découverte des relations amoureuses et de l’improvisation collégiale, elle va vivre une ascension dans l’univers de son cégep, mais cette ascension a un prix, parce qu’en improvisation, le désir de plaire prend beaucoup de place , résume Gabrielle Ferron, autrice et metteur en scène de J’te pète en mixte, et également directrice artistique de l'Apex Théâtre.

Clémence Lavallée interprète le personnage de Catherine dans la pièce. Photo : David Mendoza Hélaine

L'autrice profite de ce contexte pour aborder les rapports de genre en humour, l’obsession de performance et les rouages de la violence conjugale. C’est un spectacle qui pose la question "est-ce qu'on peut rire de tout?" détaille Gabrielle Ferron. On joue beaucoup sur la ligne entre le tragique et du comique.

Une histoire au Cégep

L’équipe de l’Apex Théâtre a aussi choisi d’exploiter ce passage du secondaire au cégep, qui n’est pas souvent abordé au théâtre. Pourtant, c’est tellement caractéristique du Québec, et c’est une période charnière parce que c’est le passage à l’âge adulte concrètement , commente Mme Ferron.

Même si l’histoire se déroule en 2011-2012, années où Gabrielle Ferron fréquentait elle-même le cégep, le cheminement de Catherine semble toujours être actuel. On a fait une lecture devant des étudiants du cégep pendant la création, précise-t-elle. La réalité de Cath faisait écho à ce qu’ils vivaient, même si les référents culturels sont différents.

«J'te pète en mixte» est le premier solo théâtral de Clémence Lavallée. Photo : David Mendoza Hélaine

Clémence Lavallée, l'interprète de Catherine, en ajoute. Pour Catherine, [le passage au cégep] ça vient avec une perte de contrôle et il y a plein de nouveaux facteurs qu’elle veut essayer de contrôler. Je trouve que c’est un bon contexte, cette transition-là, pour ce qu’on veut raconter. C’est vrai que c’est un âge important.

Faire réagir

Avec Blackbird (2019) et Aime-moi parce que rien n’arrive (2022), J’te pète en mixte complète le triptyque de l’Apex Théâtre, qui exploite les relations humaines complexes et de leurs zones grises. Pour moi, cette rencontre entre les spectateurs et leurs réactions fait aussi partie du théâtre. Avec l’Apex, on joue toujours là-dessus précise la directrice artistique de la compagnie, qui privilégie les réactions multiples dans ses spectacles.

Un grand saut pour Clémence Lavallée

J’te pète en mixte est le premier solo théâtral de Clémence Lavallée, qui a gradué du Conservatoire en 2022. Un défi de taille dans lequel elle plonge avec enthousiasme. Je trouve ça vraiment excitant. J’ai hâte de voir comment ça va être, comme run de show, et je ne serai pas seule non plus! dit-elle en riant.

J’te pète en mixte est présenté au Théâtre Premier acte jusqu’au 18 novembre.