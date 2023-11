Les locataires de la région parmi les plus pauvres du Québec, selon le FRAPRU

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) était de passage à Saguenay mercredi pour présenter son « dossier noir » dressant le portrait de la situation du logement. Selon l’organisme, les locataires de la région figurent parmi les plus pauvres du Québec.

Le rapport du FRAPRU est rédigé à partir du recensement de Statistique Canada de 2021, mais selon la porte-parole de l'organisme, Véronique Laflamme, le dossier a grandement évolué au cours des deux dernières années.

La crise est inquiétante, la situation se dégrade. Ne rien faire n'est pas une option.

Trouver un logement abordable au Saguenay-Lac-St-Jean devient de plus en plus une mission impossible. La région a l'un des pires portraits locatifs de la province. Dans plusieurs municipalités, comme Alma, Roberval et Saguenay, le taux d'inoccupation est trois fois en dessous du seuil d'équilibre. D’après le FRAPRU , il manquerait plus de 800 logements sociaux dans la région.

Quand le taux d'inoccupation est bas, c'est qu'il y a plus de demande que d'offre. Notre préoccupation, c'est de s'assurer qu'on augmente l'offre pour répondre aux besoins des ménages locataires de la région , explique Véronique Laflamme.

Ouvrir en mode plein écran La porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme, a été accueillie par la coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté, dans les locaux de l'organisme. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Plus pauvres

Ce qui inquiète l'organisme qui défend les droits des locataires, c'est que ceux de la région sont beaucoup plus pauvres que la moyenne québécoise.

Part du revenu consacré au logement Ville 50% et plus du revenu 80% et plus du revenu Saguenay 1665 635 Alma 190 55 Source : FRAPRU

Les femmes sont les plus touchées, avec un revenu médian de 7600 $ inférieur à la moyenne québécoise.

Ce constat désole la coordonnatrice de l'organisme régional Loge m’entraide, Sonia Côté. Parce que 80 % de son revenu pour se loger, ça n'a pas de sens. C'est énorme. Avec un revenu de 9000 $ par année, c'est impossible. Ce n'est plus de la survie rendu là, ça devient une catastrophe.

Appel au gouvernement

À la veille de la mise à jour économique du Québec, le FRAPRU exige des engagements concrets de la part du gouvernement Legault. Dernièrement, une motion a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale pour que 900 millions de dollars en provenance d’Ottawa soient consacrés à du logement social.

La porte-parole du FRAPRU se réjouit de cette reconnaissance du gouvernement, mais espère que des actions vont suivre. Les attentes sont grandes. Il faut que minimalement, on ait la garantie dans la mise à jour économique que ces sommes-là vont aller au logement social et qu'on va avoir un programme qui va aller avec ça pour s'assurer que ça ne nous prenne pas des années pour les construire.

Ouvrir en mode plein écran Les femmes sont particulièrement touchés par la pénurie de logements. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Ça prend une option hors du marché privé pour ces ménages qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts.

Les solutions sont claires pour le FRAPRU et Loge m'entraide : on doit protéger les locataires et les loyers abordables. La construction de nouveaux logements sociaux est aussi nécessaire.

Les deux entités espèrent que le projet de la coopérative d’habitation La Solidarité, qui pourrait voir le jour à Jonquière, obtiendra des sous de Québec dans le cadre du programme Soutien aux projets structurants pour les personnes vivant en logement social. Les dossiers retenus devraient être révélés d'ici Noël.