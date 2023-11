Les dépenses de santé de la Saskatchewan pourraient coûter 11 G$ en 2023

Les dépenses en santé de la Saskatchewan devraient atteindre 11 milliards de dollars en 2023, souligne l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) dans un nouveau rapport.

Ces données représentent environ 9112 dollars de dépenses par habitant, note l' ICIS dans le rapport Tendances des dépenses nationales de santé.

Il s’agit d’une augmentation de 115 dollars par habitant comparativement à l'année 2022, selon les estimations préliminaires des dépenses de santé. Ce qui classe la Saskatchewan en sixième position parmi les provinces et les territoires.

Par exemple, les dépenses hospitalières pour la province sont estimées à plus de 2,5 milliards de dollars, celles liées aux médecins sont chiffrées à plus de 1,3 milliard tandis que les médicaments coûteraient plus de 400 millions de dollars en 2023.

Le total des dépenses de santé au Canada devrait atteindre 344 milliards de dollars en 2023, ou 8740 dollars par habitant, soit une augmentation de 2,8 % en 2023, après une faible hausse de 1,5 % en 2022.

Selon les prévisions, les dépenses de santé représenteront 12,1 % du produit intérieur brut (PIB) du pays pour l’année en cours.

La Saskatchewan a enregistré une baisse de 14 % du nombre de chirurgies durant la pandémie comparativement à 2019.

Les effets prolongés de la pandémie ont contribué à l'augmentation des dépenses dans le secteur de la santé. Les catégories de dépenses des hôpitaux, des médecins et des médicaments représentent plus de 50 % des dépenses totales de santé au Canada en 2023.

Le nouveau rapport de l' ICIS indique que parmi les provinces et les territoires, le Yukon est le seul à avoir enregistré une baisse de 0,3 % en déboursant 15 696 dollars pour un résident en 2023, soit 41 dollars de moins par rapport à l’année précédente.

Ailleurs sur le web : Lien vers les données du nouveau rapport de l'ICIS (Nouvelle fenêtre)

Des défis à relever

La Saskatchewan a enregistré une baisse de 14 % du nombre de chirurgies durant la pandémie comparativement à 2019. Les chiffres avoisinent 18 % pour le Manitoba, 10 % pour l'Alberta et 7 % pour la Colombie-Britannique, toujours pour la même période.

Pour combler les retards en chirurgie, les systèmes de santé provinciaux et territoriaux devront augmenter leurs volumes de chirurgie au-delà des niveaux prépandémiques, souligne l ’ICIS .

L’organisme révèle qu’au cours des 31 premiers mois de la pandémie, environ 743 000 chirurgies (13 %) de moins qu’avant la pandémie ont été effectuées au Canada, à l'exception du Québec.

L’Institut canadien d’information sur la santé mentionne également que l’accès aux services liés à la santé mentale et à l’utilisation de substances demeure difficile au Canada et que la facilité d’accès à des services appropriés reste un enjeu majeur pour les jeunes dans les provinces.

La Saskatchewan compte un programme de services intégrés pour les jeunes et trois autres sont en cours de mise en œuvre. La Colombie-Britannique compte 15 programmes en activité, dont 14 offrent des services en personne.

La pénurie de personnels de santé a entraîné des répercussions sur le système de santé du pays. l’ ICIS rappelle que 18 millions d’heures supplémentaires ont été enregistrées dans les hôpitaux publics canadiens en 2020-2021, soit l’équivalent à plus de 9000 postes à temps plein.

L ’ICIS déplore que cette charge de travail ait contribué au surmenage et à la maladie des professionnels de la santé soulignant que certains travailleurs ont d’ailleurs choisi de changer d’emploi, voire de carrière.

Cette semaine, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a reconnu que le système de santé est sous pression en raison notamment de l’augmentation des heures supplémentaires, des congés de maladie et des protocoles de sécurité supplémentaires.