La comédienne et animatrice Marina Orsini fait partie du paysage télévisuel des Québécois depuis les années 1980. Elle est appréciée autant pour l’authenticité de son jeu de comédienne que pour la chaleur humaine qu’elle incarne. Retour en archives sur quelques entrevues données par Marina Orsini au cours de sa carrière.

Marina Orsini naît le 4 janvier 1967 dans le quartier Ville-Émard à Montréal d’un père italien arrivé au Canada après la Seconde Guerre et d’une mère québécoise aux racines écossaises.

La famille de Marina Orsini possèdent des boutiques de vêtements et organisent des événements dans leur salle de réception. La petite fille de Ville-Émard commence dès l’âge de 12 ans à travailler avec ses parents.

À 15 ans, la jeune Marina débute une carrière de mannequin. Une équipe de l’émission Pare-choc la rencontre le 11 avril 1985. Elle est alors âgée de 18 ans.

4:30 Rencontre avec une mannequin de 18 ans, Marina Orsini. En 1985, la jeune femme parle des hauts et des bas du travail de mannequin à la journaliste Anne Poliquin. (remontage)

Elle leur raconte sa routine chargée qui combine les éreintantes séances de photos du mannequinat et sa vie d’étudiante au collégial.

La carrière de l’adolescente est gérée par l’agente d’artiste Ginette Achim. À l’âge de 17 ans, Marina Orsini décroche le rôle qui démarre en trombe son parcours de comédienne, celui de la fougueuse Suzie Lambert dans la série à succès Lance et compte.

La jeune actrice joue d’instinct avec son cœur et ses tripes.

Je vais vers le personnage, je laisse le personnage venir à moi.

C’est ce qu’elle explique à l’animateur Gaston L’Heureux dans une entrevue donnée le 14 février 1991 à l’émission L’Heure G.

8:22 Entrevue avec Marina Orsini au sujet de son rôle d’Émilie Bordeleau et du succès de la série “Les filles de Caleb”. L’émission est animée par Gaston L’Heureux.

À cette époque, le tournage de la série Les Filles de Caleb est terminé depuis quatre mois et la populaire série est toujours en ondes.

Le personnage d’Émilie Bordeleau, une femme forte et fière incarnée par Marina Orsini, marquera profondément l’imaginaire collectif.

Dans l’entrevue, la comédienne revient sur le succès de cette télésérie d’époque qui réussissait même à désengorger les hôpitaux une heure par semaine lors de sa diffusion.

Marina Orsini a une carrière riche et est du générique de plusieurs séries télé : L'or et le papier, Blanche, Shehaweh, Miséricorde, Urgence I et II, L'or I et Dre Lucille : un rêve pour la vie. Cauchemar d’amour I, II et III, 30 vies, Une autre histoire.

Elle incarne la beauté, le talent, la maturité et le succès. À 36 ans, la comédienne Marina Orsini célèbre déjà ses 20 ans de carrière. Et elle le fait en grand, honorée en français à Monte-Carlo et en anglais à Toronto, par un trophée Gemini.

En 2003, Marina Orsini se voit récompenser de deux prix : à Monte-Carlo au Festival international de la télévision pour la série humoristique Cauchemar d’amour et à Toronto où elle reçoit le prix Gemini de la meilleure actrice canadienne.

À cette occasion, la journaliste Josée Dupuis rencontre la comédienne chez elle dans sa résidence des Cantons de l'Est.

7:53 Entrevue de la journaliste Josée Dupuis avec Marina Orsini qui vient de remporter un prix à Monte-Carlo pour son rôle de Anne dans “Cauchemar d’amour”. Le bulletin de nouvelles est animé par Gilles Gougeon.

Il est question du succès des actrices québécoises à l’étranger et des difficultés pour les femmes de vieillir à l’écran.

La rayonnante actrice de 36 ans affirme alors ne pas voir de problème à vieillir. Elle adore se transformer pour un rôle.

J’ai joué des personnages qui m’ont permis la transformation. Quand on regarde Les filles de Caleb, le rôle d’Émilie, je l’ai joué de 17 à 64 ans. Il y a eu d’énormes transformations physiques pas toujours flatteuses.

À 42 ans, Marina Orsini débute une carrière d’animatrice, d’abord à la radio sur les ondes de Cité Rock détente qui deviendra Rouge FM.

Dans une entrevue au ton intimiste à l’émission Les rendez-vous de Marie-Claude diffusée le 23 mai 2009, elle aborde ce désir qu’elle avait toujours eu de faire de la radio.

20:22 Entrevue avec Marina Orsini au sujet de sa carrière et de sa vie personnelle. Animatrice Marie-Claude Lavallée.

L’animatrice l’amène à parler de son regard sur le métier, du succès, mais également de sa façon d’aborder les épreuves.

J’ai vraiment le sentiment profond que les êtres humains sont là pour prendre soin les uns des autres , affirme celle qui a été porte-parole de Tel Jeunes de 1991 à 2016, de la Ligne parents depuis 2018 et qui anime à présent un balado sur la proche aidance.

Je n’ai pas de mérite parce que j’aime le monde. J’aime vraiment le monde.

À partir de 2015, Marina Orsini anime à la télévision. Depuis 2020, on la retrouve à la barre de l’émission quotidienne 5 chefs dans ma cuisine sur ICI Télé.

Elle a également joué le rôle d’Anémone Leduc dans la télésérie Une autre histoire (Nouvelle fenêtre), un rôle principal pour lequel a remporté le prix Gémeaux de meilleur premier rôle féminin en 2020 et en 2022. Un honneur qu’elle avait également reçu en 1990 pour son rôle de Sophie Laflamme dans L’or et le papier et en 1991 pour celui d’Émilie Bordeleau dans Les filles de Caleb.