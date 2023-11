Seuils d’immigration : le gouvernement Trudeau confirme un plafonnement dès 2025

Le gouvernement fédéral va maintenir sa cible de 500 000 nouveaux arrivants à partir de 2025, cible qui sera maintenue au cours des années suivantes. Ottawa dit ainsi vouloir mieux sélectionner ces nouveaux Canadiens, histoire de combler la pénurie de main-d'oeuvre, tout en respectant la capacité d'accueil des provinces.

Dans une conférence de presse donnée mercredi à Ottawa, le ministre de l'Immigration, Marc Miller, a ainsi confirmé l'augmentation des cibles d'immigration à 485 000 nouveaux arrivants, l'an prochain, puis l'établissement, dès 2025, d'un maximum d'un demi-million de résidents supplémentaires.

Selon lui, cette décision continue de permettre au Canada de faire venir les travailleurs nécessaires pour combler les besoins des diverses industries, y compris le secteur névralgique de la construction, où les bras manquent pour construire les millions de résidences nécessaires afin de lutter efficacement contre la crise du logement.

Toujours au dire de M. Miller, la cible de 500 000 immigrants, déjà annoncée par le gouvernement, s'inscrit dans un contexte de vastes consultations menées avec de nombreux actes sociaux, politiques et économiques d'un océan à l'autre.

Le ministre a précisé que l'État souhaitait mieux planifier l'intégration de ces nouveaux arrivants, afin de faciliter leur accueil. Il faut un plan de croissance complet et coordonné pour l'ensemble du Canada, a-t-il déclaré, avant de reconnaître que jusqu'à présent, Ottawa ne s'était pas suffisamment penchée sur les impacts macroéconomiques de l'immigration , histoire de mieux coordonner les arrivées en fonction des besoins du marché du travail .

Immigration et logement

Pourquoi fixer le plafond à 500 000, plutôt que de choisir un objectif moins ambitieux? N'y a-t-il pas une pression qui viendra tout de même s'ajouter sur le parc immobilier et locatif canadien, déjà en crise? Questionné à ce sujet à plusieurs reprises, M. Miller a rejeté l'existence d'un lien direct de cause à effet entre l'immigration et la crise du logement.

De ces nouveaux résidents permanents, 35 % sont déjà ici, ils sont déjà logés , a-t-il indiqué.

Le ministre Millier a aussi répété que l'industrie de la construction pourrait avoir rapidement besoin de 100 000 travailleurs pour construire les unités manquantes pour atteindre l'équilibre sur le marché du logement.

À la mi-septembre, la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) avançait ainsi que 3,5 millions de nouveaux logements devront être construits, d'ici la fin de la décennie. Pendant ce temps, l'industrie de la construction, elle, tourne au ralenti et le nombre de mises en chantier fond comme neige au soleil, notamment en raison de l'inflation.

Le ministre de l'Immigration a aussi évoqué un rehaussement des cibles d'immigration pour les francophones s'installant à l'extérieur du Québec; selon M .Miller, Ottawa ciblerait un taux de 6 % pour cette catégorie de nouveaux arrivants, en 2024. Ce seuil pourrait ensuite être augmenté à 7 %, en 2025, puis à 8 %, en 2026.