Suncor tient à son projet en zone humide, malgré des préoccupations environnementales

Malgré de nombreuses préoccupations environnementales soulevées au sujet de son projet d’exploitation de sables bitumineux en milieu humide à Fort Hills, dans le nord de l’Alberta, Suncor tient quand même à aller de l’avant, quitte à faire fi des réserves de ses propres conseillers scientifiques.

La pétrolière prévoit ainsi de pomper 1 milliard de barils de pétrole dans une partie du lac McClelland, tout en s’engageant à protéger l'autre moitié en tentant de la cloisonner.

Son projet est passé à la vitesse supérieure, l’automne dernier, lorsque l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta (AER) a approuvé son plan d'exploitation, mais à une condition : Suncor ne doit exploiter qu'environ la moitié de la zone humide, tout en laissant l'autre moitié intacte.

Comme mesure d'atténuation des conséquences, la société énergétique propose de construire un mur de près de 14 kilomètres de long et de 20 à 70 mètres de profondeur pour séparer les deux moitiés.

Elle parle aussi d'installer un ensemble complexe de puits et de pompes pour contrôler et surveiller les niveaux d'eau et les éléments chimiques.

L'aînée autochtone Barb Faichney, qui siège au comité de durabilité qui conseille Suncor sur son plan d'exploitation, souhaite que la pétrolière abandonne son plan, car elle n'est pas convaincue de son efficacité.

Un plan battu en brèche à l'intérieur de la société

Dans une présentation dont CBC /Radio-Canada a obtenu une copie, le groupe consultatif technique, qui conseille le comité de développement durable de Suncor, dit qu'il a des réserves sur le plan d'exploitation proposé.

Ce dernier note que les sites de référence et les données de base du plan opérationnel de Suncor sont encore inadéquats . Nous considérons que l'absence de suivi et d'évaluation des écosystèmes de référence est la plus grave omission du plan opérationnel , ajoute-t-il.

Les diapositives soulignent également que, pour ce qui a trait à la modélisation de la qualité de l'eau, les modèles conceptuels et numériques sont incomplets .

L’aînée Barb Faichney, qui siège au comité de durabilité qui conseille Suncor sur son plan d'exploitation, n'est pas non plus convaincue de l'efficacité du projet et souhaite qu'il soit abandonné.

Jean L'Hommecourt est spécialiste de l'utilisation traditionnelle des terres au sein du département de développement durable de Fort McKay et membre de la Première Nation de Fort McKay.

Également membre du comité de développement durable de Suncor, elle s'oppose au projet : C'est un lieu sacré qui apporte spiritualité et connectivité à nos Premières Nations, en particulier à celles qui ont grandi dans les environs et occupé la région avant l'arrivée de l'industrie.

De plus, la zone a longtemps été un lieu privilégié pour la chasse, le piégeage et la cueillette, notamment pour la famille de Mme L'Hommecourt.

Membre de la Première Nation de Fort McKay, Jean L'Hommecourt s'oppose également au projet de Suncor, en expliquant notamment que le site retenu est un lieu sacré pour des Premières Nations.

Levée de boucliers à l'extérieur

Au printemps, l'Alberta Wilderness Association, un organisme qui se voue à la conservation de la faune et de la nature, a fait parvenir à l' AER un rapport critique sur le projet. Cette étude mettait notamment en évidence le risque de mélange de l'eau salée avec l'eau souterraine.

Selon l'association, la zone humide du lac McClelland abrite 200 espèces d'oiseaux, en plus de constituer un important puits de carbone et un système naturel de filtration de l'eau.

Pendant la saison des feux de forêt, ce type de zone humide peut ralentir la progression des flammes, comme l'affirme Phillip Meintzer, spécialiste de la conservation au sein de l'organisme. Nous risquons [donc] de perdre beaucoup de choses.

Richard Lindsay, spécialiste des tourbières, a pour sa part écrit au régulateur de la province pour lui demander de reconsidérer le projet de Suncor.

La zone humide du lac McClelland est un puits de carbone et un outil important pour atténuer les effets du changement climatique, soutient l'Alberta Wilderness Association.

Suncor n'accepte pas les objections

L'avenir du projet de zone humide du lac McClelland reste entre les mains de l' AER, qui réfléchit à la possibilité de reconsidérer son approbation.

Suncor s'oppose à un réexamen possible de son plan et conteste les objections soulevées par l'Alberta Wilderness Association, affirmant que ces préoccupations reposent sur de fausses hypothèses et qu'elles ne sont pas étayées par des preuves ou témoignent d'un manque d'expertise.

Elle fait également valoir que l'industrie a souvent utilisé des murs de séparation dans le passé pour, notamment, agir comme barrière à l'eau souterraine.

Si Suncor s'accroche à ce projet, c'est que l'enjeu est de taille. Elle a dépensé près de 1 milliard de dollars pour en obtenir la pleine propriété. De plus, le projet présenterait une capacité de production de 194 000 barils de bitume par jour.

Avec les informations de Paula Duhatschek et La Presse canadienne