Consigne élargie : la Régie des matières résiduelles veut faire partie de la solution

La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) souhaite être considérée comme une option de récupération dans la mise en place de la nouvelle consigne de contenants élargie.

La directrice générale de la RITMRG , Nathalie Drapeau, déplore n'avoir reçu aucune information de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), organisme désigné pour la gestion de la consigne, jusqu’à la veille de ce nouveau déploiement.

On était dans un gros flou au niveau de la mécanique. Toutes les organisations impliquées n’avaient peut-être pas pris en compte l’implication des centres de tri dans la grande séquence de la consigne , précise Mme Drapeau.

Notre rôle n’avait peut-être pas été considéré à 100 %.

Chaque contenant consigné déposé dans les bacs bleus par un citoyen est trié, récupéré et consigné par le centre de tri.

Ils représentent donc des revenus pour la RITMRG , puisqu’elle en retire la redevance associée, ce qui lui permet d’atténuer les coûts d’exploitation.

« Beaucoup de citoyens, pour de multiples raisons, ne peuvent pas consigner auprès des détaillants, donc ils mettent leurs contenants dans le bac bleu. […] Alors, d’une certaine manière, ça leur revient comme citoyen du territoire au niveau de la taxation », explique Mme Drapeau.

Les centres de tri veulent donc faire partie de la partie de la solution dans la mise en place de cette consigne élargie, qui préconise l’approche d’aller porter sa consigne chez un détaillant, selon elle.

Les mécaniques de la consigne directement à la gobeuse ou au centre de tri sont complémentaires. On veut juste être sur la même marche du podium que les détaillants. Et au final, l’important, c’est qu’on récupère le contenant et la consigne.

Nathalie Drapeau indique avoir rencontré l’ AQRCB mardi et avoir été en partie rassurée.

On nous a dit qu’on allait être compensés pour les canettes qui vont transiter par les centres de tri et c’est une bonne nouvelle parce qu’il a un certain enjeu budgétaire pour nous et ça vient sécuriser cet aspect-là , dit-elle.

Par contre, certaines modalités, notamment au niveau de la documentation des données, sont encore à préciser, selon Mme Drapeau.

Nouveautés dans la consigne

La consigne élargie comprend désormais tous les formats de canettes de prêts à boire en aluminium, de 100 ml à 2 litres. La consigne pour les contenants de verre et de plastique, comme les bouteilles de bière et de boisson gazeuse, est maintenue.

La redevance s’uniformisera à 10 cents pour tous les contenants, à l’exception des bouteilles de verre de 500 ml à 2 litres qui auront quant à elles une consigne de 25 cents.

Ces nouveaux contenants désormais consignés augmenteront le volume de canettes qui devront être triées.

C’est un changement dans les habitudes des employés sur la chaîne de tri. Aussi, on n’a plus à trier les contenants, alors on va maintenant les traiter par ballots et non par sac, donc c’est aussi un ajustement à ce niveau-là , explique Nathalie Drapeau.

En prévision de l’élargissement de la consigne, la RITMRG a déjà réservé un espace dans son nouveau bâtiment annexé au centre de tri, dédié au projet de transformation du plastique souple, pour un éventuel point d’accueil des contenants consignés.

De toute manière, ces contenants consignés pourront être réintroduits dans notre chaîne de mise en ballot et être redirigés vers les centres de transformation par la suite. C’est une logique d’optimisation des opérations , lance Mme Drapeau.

Les autres contenants en plastique, en verre, soit les bouteilles de vin et de spiritueux, et en carton multicouche, comme ceux de jus et de lait entre autres, feront partie d’une autre phase de la consigne au printemps 2025.