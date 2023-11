Un nouveau souffle pour le Centre plein air Mont Farlagne d’Edmundston

La Coopérative Républik Nature a fait le lancement de la saison hivernale au Centre plein air du Mont Farlagne, mercredi, à Edmundston. Malgré l'incertitude qui régnait quant à l'ouverture du centre cette année, on a annoncé que plusieurs projets sont en développement.

Le Centre plein air Mont Farlagne est bien connu pour son offre d'activités pendant la saison hivernale, notamment avec ses nombreuses pistes de ski.

Mais depuis quelques années, la situation du centre est plutôt précaire et plusieurs s'inquiétaient de son avenir.

Le président de la Coopérative Républik Nature, Pierre Daigle, ainsi que l’un des membres du conseil d’administration, Christian Duguay, affirment que la création de la coopérative en 2020 a porté ses fruits.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Daigle, président de la Coopérative Républik Nature. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

C'est pour ça qu'à quelque part on est devenu une coop plus communautaire pis quand on parle on est plus écouté que quand on est un ou deux ou dans une compagnie privée. Ça a fait une grande différence depuis qu'on a fait ça , explique Pierre Daigle.

Je pense que le résultat est en train de se concrétiser parce qu'en étant une coop, on est beaucoup plus entendu , seconde Christian Duguay.

En effet, en septembre, la municipalité d’Edmundston a annoncé qu’elle versera un montant de 500 000 $ pour la saison 2023-2024 à la coopérative.

Ouvrir en mode plein écran La Ville d'Edmundston a annoncé qu'elle versera un montant de 500 000$ à la Coopérative Républik Nature notamment pour la réparation de certaines infrastructures. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Présentement, on analyse les améliorations qui pourraient être apportées notamment au bâtiment principal et au remonte-pente.

C'est une contribution au Centre plein air pour aider avec des problèmes d'infrastructures qu'il y a à l'heure actuelle , indique le maire d’Edmundston, Éric Marquis.

Un projet d'envergure

La Coopérative Républik Nature revient en force avec plusieurs projets en tête.

L'un des plus importants, c'est celui où le Centre plein air Mont Farlagne serait un lieu de rassemblement pour l'ensemble des activités sportives, peu importe la saison.

Ouvrir en mode plein écran Le bâtiment principal du Mont Farlagne à Edmundston. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Le maire d’Edmundston, Éric Marquis, affirme que les sports d’hiver de la région sont une grande attraction touristique. Il dit être satisfait de voir que ce type de projet va de l’avant.

Le sport hivernal, c'est quelque chose qui est essentiel à notre communauté. On sait que la région du nord-ouest a beaucoup de neige en hiver, mais aussi une période estivale très très belle avec les sentiers de vélos puis les sentiers de marche , indique le maire.

Ouvrir en mode plein écran Christian Duguay, membre du conseil d'administration et trésorier de la Coopérative Républik Nature. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Ça fait 45 ans que je viens au Mont Farlagne pis de me voir sans Mont Farlagne ou de voir ma famille sans Mont Farlagne ou de voir nos voisins sans Mont Farlagne, c'est inimaginable. Dans le fond, ça fait chaud au cœur pis on est vraiment content que ça continue , confie Christian Duguay.

Publicité

Parmi la liste des projets, il y a également la création de nouveaux sentiers de vélos de montagne, qui devraient être prêts au printemps prochain.

Le Centre plein air Mont Farlagne est prêt à accueillir les visiteurs pour la saison hivernale, qui arrive à grands pas.

Les billets de saison pour la station de ski sont désormais en vente.