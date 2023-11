Le ministre de la Santé estime qu’il n’a pas à répondre aux questions de l'opposition

Le débat démocratique est malmené à Fredericton. Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick Bruce Fitch est d'avis qu’il n’a pas à répondre aux questions de l’opposition à l'Assemblée législative.

Durant la période des questions, mardi, la cheffe de l’opposition officielle Susan Holt a tenté de savoir où en étaient les projets de cliniques de santé communautaire. À plus d'une reprise, le ministre a éludé la question.

Il y a une raison pour laquelle on appelle cela la période des questions : ce n’est pas la période des réponses.

Le député libéral de Moncton-Centre Rob McKee a reproché le manque de transparence du gouvernement; c'est ce qui a provoqué la sortie du ministre Fitch.

Des questions sans réponses

Traditionnellement, la période des questions est le forum où l’opposition peut tenter d'inciter le gouvernement à assumer la responsabilité de ses décisions. Mais le ministre Fitch a rappelé que les règles à l’Assemblée législative n’obligent pas les ministres à répondre aux questions qui leur sont adressées.

Dans le cadre des règles de la Chambre, un ministre peut prendre des questions en délibéré, demander à le faire par écrit ou refuser d'y répondre , a rappelé le ministre Fitch, en citant le code de procédures.

Il laisse entendre que, dans tous les gouvernements, les ministres ne répondent pas toujours aux questions de l’opposition.

Lorsque j'étais dans l'opposition, j'étais frustré lorsque je posais des questions à Brian Gallant, car rappelez-vous, j'ai été chef par intérim pendant plusieurs années et cela faisait partie de mon travail , se souvient-il.

Entorse à la démocratie

La déclaration du ministre Fitch inquiète les deux partis d’opposition, qui y voient une nette entorse au processus démocratique et un manque de transparence du gouvernement de Blaine Higgs.

Ça montre un manque de respect pour la démocratie, pour le système et pour les Néo-Brunswickois.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe de l'opposition officielle, Susan Holt, estime que le ministre Fitch manque de respect pour la démocratie. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La cheffe de l’opposition officielle n’a pas obtenu de réponses à ses questions sur la situation des cliniques de santé communautaire.

C’est leur promesse, c’est leur travail sur un système de soins collaboratifs pour les Néo-Brunswickois et spécifiquement pour St. Stephens, Sussex, Dalhousie et Fredericton. Ils ont fait la promesse de créer les cliniques qu’on veut, et on veut savoir comment ça progresse , dit-elle.

Selon le député vert Kevin Arseneau, la sortie du ministre Fitch contribue à alimenter le manque de confiance envers les politiciens.

Ouvrir en mode plein écran Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, estime que les déclarations du ministre Fitch alimentent le scepticisme face aux institutions démocratiques, comme l'Assemblée législative. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Les gens ont de moins en moins confiance en nos institutions démocratiques, et ce que le ministre a dit, aujourd’hui, c’est exactement la raison, je crois, pour laquelle les gens ont de moins en moins confiance , estime-t-il.

Le député Arseneau a demandé au président Bill Oliver son opinion sur la question, mais celui-ci a simplement rappelé l’article du code des procédures qui permet à un ministre de répondre, ou pas, à des questions qui lui sont posées.