Dans son dernier portrait des régions, l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) indique que le Bas-Saint-Laurent se retrouve au second rang des régions où la population est la plus âgée, derrière la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. On y note également une croissance marquée de la population, particulièrement dans les Basques.

L' ISQ a publié mercredi son 15e Panorama des régions, une étude qui s'intéresse à la démographie, au portrait socioéconomique et culturel des différentes régions et MRC de la province.

Dans ce rapport, on apprend que les personnes de 65 ans et plus représentent plus du quart de la population bas-laurentienne, soit 28 %. En comparaison, elles représentent 20 % de l'ensemble de la population québécoise. L’âge moyen est de 47 ans au Bas-Saint-Laurent, alors qu'il est de 43 ans au Québec.

Croissance de la population marquée

Par ailleurs, le Bas-Saint-Laurent a connu une croissance record de sa population l'an dernier. L' ISQ souligne que le bilan démographique du Bas-Saint-Laurent progresse pour une quatrième année consécutive.

La porte-parole et statisticienne pour l' ISQ , Marie-Hélène Provençal, indique que la croissance démographique la plus marquée est dans la MRC des Basques, avec une croissance de 14,7 pour mille habitants par rapport à 2021. C'est une croissance assez remarquable pour les Basques qui a connu un déclin démographique dans les années passées , souligne-t-elle.

On sent qu'il y a un renversement des tendances , croit Mme Provençal. Le taux de croissance dans les Basques dépasse Rivière-du-Loup et Rimouski-Neigette. On sent qu'il se passe quelque chose en termes démographiques, en termes de valeur des résidences et de la croissance du revenu disponible par habitant.

Hausse de la valeur des résidences et du salaire horaire

Au Bas-Saint-Laurent, la valeur des résidences unifamiliales a augmenté, particulièrement dans les MRC de Rimouski-Neigette et de La Matanie.

Le taux de croissance est de 12,9 %. Il reste toutefois plus faible que le taux moyen dans l'ensemble du Québec. Les données sont pour l'année 2023 en comparaison à 2022, en se basant sur les rôles d'évaluation municipaux qui reflètent les conditions du marché du 1er juillet 2021 par rapport au 1er juillet 2020.

Par ailleurs, le nombre de postes vacants a légèrement baissé au Bas-Saint-Laurent. En tout, 4400 emplois demeurent vacants. Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le taux de postes vacants de 2021 et celui de 2022, précise l' ISQ .

Toutefois, le salaire horaire pour les postes vacants dans la région, qui était encore faible en 2022 par rapport au reste de la province, a connu une forte hausse de 10,5 %. La région a enregistré en 2022 un salaire horaire moyen de 21,55 $.

Entre 2021 et 2022, le taux d’emploi s’est accru dans le Bas-Saint-Laurent de 4,5 points.

Le Bas-Saint-Laurent se distingue par un taux élevé de personnes qui obtiennent un certificat ou un diplôme d'une école de métier, explique Mme Provençal. Le taux de personne sans diplôme scolaire demeure toutefois assez élevé, indique-t-elle, quoiqu'il est en diminution constante. Il y a une augmentation importante de personnes diplômées du collégial et universitaire , dit-elle.

Revenu médian des familles

Entre 2016 et 2020, la situation s'est améliorée, tant pour les familles avec enfants que pour celles sans enfants dans l'ensemble du Québec. Le Bas-Saint-Laurent se classe toutefois parmi les régions les moins avantagées. Le revenu médian des familles après impôt est de 78 050 $.

Le revenu disponible par habitant le plus élevé se retrouve dans les MRC de Rivière-du-Loup, de Rimouski-Neigette et de La Matapédia. Toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent ont cependant un revenu disponible par habitant inférieur à l'ensemble du Québec.