Taxe carbone sur le chauffage au gaz : la Saskatchewan se prépare à un conflit avec Ottawa

Le ministre responsable de SaskEnergy, Dustin Duncan, a déclaré mardi que la Saskatchewan se prépare à l'éventualité d'un conflit avec le gouvernement fédéral en cas d'arrêt par la province de la perception de la taxe carbone sur le chauffage au gaz.

Dans une vidéo publiée lundi sur la plateforme X, anciennement Twitter, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a annoncé que, à partir du 1er janvier, la société d’État SaskEnergy cessera de percevoir et d’envoyer l’argent de la taxe fédérale à moins qu’Ottawa n'offre une exemption pour la province.

M. Moe a estimé que la décision d'Ottawa d'exempter le chauffage au mazout de la taxe sur le carbone pendant trois ans était injuste.

Selon lui, cette exemption qui ne s'applique qu'à une partie du pays utilisant ce type de chauffage exclut la Saskatchewan

Pour préparer son plan, la province envisage de transférer à SaskEnergy le fardeau de la conformité à la loi fédérale sur la tarification du carbone.

Nous n'avons pas l'intention de procéder d'une manière qui mettrait en danger juridique des personnes de SaskEnergy, qu'il s'agisse de dirigeants ou de membres du conseil d'administration , souligne M. Duncan.

Je suppose que si quelqu'un doit aller en prison pour le carbone, ce sera probablement moi.

La Saskatchewan ne veut pas s'engager à tout prix dans un litige concernant ce dossier, mais le ministre saskatchewanais mentionne que la province examine actuellement les options juridiques disponibles et prévoit les annoncer dans les prochains jours.

Nous espérons que le gouvernement fédéral élargira les exemptions et inclura tous les combustibles, y compris le gaz naturel, afin d'assurer l'équité pour tous les Canadiens, y compris les habitants de la Saskatchewan , ajoute-t-il.

Si la Saskatchewan n'honore pas son engagement, la province risquerait des sanctions éventuelles en vertu de la loi fédérale. Nous avons la capacité de ne pas suivre la Loi et il appartiendra au gouvernement fédéral de décider [de ce qu'il convient de faire] , note M. Duncan.

Le premier ministre Justin Trudeau a souligné mardi qu'il n'y aura « absolument pas » d'autres exclusions relatives à la tarification du carbone pour les foyers chauffés au gaz naturel.

Un problème plutôt politique que juridique , selon un expert

Le professeur de droit à l'Université de l'Alberta, Eric Adams, estime que la province pourrait être confrontée à des problèmes juridiques si elle mettait sa menace à exécution.

Le premier ministre peut ne pas aimer la Loi [fédérale sur la tarification du carbone], il peut ne pas aimer la façon dont elle est administrée, mais cela ne vous donne pas une clause d'exclusion. Pour moi, il s'agit donc davantage d'une rhétorique politique que d'une position juridique durable , explique M. Adams.

Selon lui, les avocats de la province sont déjà en train de travailler dur sur leurs arguments juridiques.

[La Saskatchewan] a un bon argument politique, car beaucoup de gens dans les Prairies et dans le reste du Canada ne comprendront pas pourquoi un type de pétrole dans une région du pays bénéficie de cette exemption et d'autres non , ajoute l’expert.

Ce dernier souligne que bien que la politique soit qualifiée de taxe , cela ne correspond pas à la réalité.

Il ne s'agit pas d'une taxe, comme l'a établi la Cour suprême du Canada, même si on l'appelle généralement une taxe. Il s'agit d'un mécanisme de tarification qui restitue de l'argent aux consommateurs , note l’expert. L'objectif n'est donc pas de générer des revenus pour le gouvernement, mais plutôt de dissuader les acheteurs de continuer à brûler autant de gaz à effet de serre.

Eric Adams estime que le gouvernement fédéral examinera les éventuelles sanctions que la province pourrait encourir en cas de non-conformité à la loi.

