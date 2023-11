Les dépenses en santé stagnent au Canada

Cette année, le Canada dépensera 8740 $ par habitant en services de santé, soit une augmentation d’environ 3 % par rapport à 2022. Toutefois, selon un nouveau rapport (Nouvelle fenêtre) de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), l'augmentation des dépenses dans le domaine de la santé ne suit pas le rythme de l’inflation ni celui de la croissance démographique.

Pendant la pandémie, le total des dépenses en santé au Canada avait augmenté de 13,2 % en 2020 et de 7,8 % en 2021. En comparaison, de 2015 à 2019, la croissance des dépenses en santé a été en moyenne de 4,3 % par an.

En 2022, la croissance des dépenses totales en santé au Canada, à 1,5 %, a considérablement ralenti, une tendance qui semble se répéter en 2023 (+2,8 %).

Au total, les budgets de la santé au Canada devraient augmenter de 9 milliards de dollars en 2023 pour atteindre 344 milliards de dollars. Cela représente 12,1 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.

En 2022, le Canada a dépensé 8590 $ par habitant en santé, soit 150 $ de moins que ce qui est prévu pour 2023.

Les territoires et les provinces du nord du pays ainsi que les provinces de l'Atlantique dépensent le plus en santé par habitant. L’Alberta et l’Ontario dépensent le moins en santé par habitant au pays.

Dans trois provinces (le Québec, l'Ontario et le Yukon), les dépenses en santé devraient augmenter de moins de 1 % en 2023.

Selon l’ ICIS , les effets prolongés de la pandémie ont contribué à la croissance des dépenses pour les hôpitaux et pour les médecins.

D’ailleurs, les dépenses en rapport avec les hôpitaux ont augmenté de 11,1 % en 2022 et devraient augmenter de 4,1 % en 2023. L' ICIS explique cette forte hausse par le fait que les provinces essaient de rattraper les retards et de réduire les temps d’attente qui ont explosé depuis la pandémie.

La rémunération a représenté la plus grande part des dépenses hospitalières (63,1 %) en 2021-2022. Les pénuries de personnel et la demande croissante pour des services hospitaliers risque de faire augmenter ces coûts, souligne le rapport de l’ ICIS .

Alors que les dépenses liées aux médecins avaient diminué en 2020 en raison des reports de soins liés à la pandémie, elles sont reparties à la hausse : on note une augmentation de 9,5 % en 2022 et on prévoit une croissance de 6,9 % en 2023.

On observe aussi une hausse des dépenses totales en médicaments (7,0 % en 2022 et 4,1 % en 2023). En 2022, les dépenses des régimes publics d’assurance médicaments au Canada ont totalisé 17,2 milliards de dollars.

Les médicaments contre la fibrose kystique (Trikafta) et contre le diabète (Ozempic) ont le plus contribué à cette croissance. Les coûts liés à la prescription d’Ozempic a par ailleurs presque doublé, passant de 265 millions de dollars en 2021 à 434 millions en 2022.

Les médicaments les plus utilisés au pays sont ceux pour traiter les maladies inflammatoires (ex. : l'arthrite), la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge, les maladies auto-immunes (ex. : la sclérose en plaques), le diabète (les analogues du GLP-1, ou glucagon-like peptide-1) ainsi que des anticoagulants.

Comment le Canada se compare-t-il?

Par ailleurs, l’ ICIS signale que le Canada demeure un des 38 pays de l’ OCDE qui dépensent le plus par habitant et qui présentent un ratio des dépenses en santé par rapport au PIB parmi les plus élevés.